Африканец изнасиловал студентку из Екатеринбурга и сбежал в Эмираты

По данным источника, насильник успел улететь в ОАЭ
В Екатеринбурге 33-летний уроженец Замбии изнасиловал соотечественницу, которая учится на четвертом курсе в УрФУ. Злоумышленника разыскивают, сообщил URA.RU источник.
По его данным, парень был неплохо знаком со своей жертвой. После тусовки он попросил девушку проводить его до дома, поскольку был пьян. «Там все и произошло», — поделился собеседник. По его информации, после насильник успел улететь в ОАЭ.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
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