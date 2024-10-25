25 октября 2024

Африканец изнасиловал студентку из Екатеринбурга и сбежал в Эмираты

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источника, насильник успел улететь в ОАЭ
По данным источника, насильник успел улететь в ОАЭ Фото:

В Екатеринбурге 33-летний уроженец Замбии изнасиловал соотечественницу, которая учится на четвертом курсе в УрФУ. Злоумышленника разыскивают, сообщил URA.RU источник.

По его данным, парень был неплохо знаком со своей жертвой. После тусовки он попросил девушку проводить его до дома, поскольку был пьян. «Там все и произошло», — поделился собеседник. По его информации, после насильник успел улететь в ОАЭ.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.

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В Екатеринбурге 33-летний уроженец Замбии изнасиловал соотечественницу, которая учится на четвертом курсе в УрФУ. Злоумышленника разыскивают, сообщил URA.RU источник. По его данным, парень был неплохо знаком со своей жертвой. После тусовки он попросил девушку проводить его до дома, поскольку был пьян. «Там все и произошло», — поделился собеседник. По его информации, после насильник успел улететь в ОАЭ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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