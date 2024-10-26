Журналисты нашли «трущобы» в Петербурге, в которых росла бывшая Дурова Болгар. Фото

На Васильевском острове продают квартиру Болгар за 18 миллионов рублей
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Квартира в которой жила Болгар в детстве выставлена за 18 миллионов рублей
Квартира в которой жила Болгар в детстве выставлена за 18 миллионов рублей Фото:

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге выставлена на продажу за 18 миллионов рублей трехкомнатная квартира, которая имеет не только выгодное расположение, но и уникальную историю. Это место связано с Ириной Болгар, матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Женщина провела здесь свои детские и юношеские годы. Журналисты окрестили жилплощадь «трущобами».

«Квартира в чистом виде, но требует косметики. Окна смотрят в зеленый двор, видны макушки Храма Благовещенья, окна ориентированы на юго-запад», — говорится в объявлении о продаже. Стоимость жилплощади составляет 18 миллионов рублей за 96 квадратных метров. 

«Сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день» — заявила риелтор Инна «Комсомольской правде». По ее словам, дом находится всего в 300 метрах от метро, рядом есть храм и кофейни. Этаж закрыт железной решеткой для безопасности, а сама парадная в идеальном состоянии.

Последние несколько лет квартира оставалась пустой после смерти матери Ирины Болгар, там потребуется проведение ремонтных работ. Мебель была частично продана или выброшена предыдущими владельцами. 

В 2009 году после развода ее родителей и рождения сводного брата начались судебные разбирательства по поводу раздела жилплощади, как совместно нажитого имущества. После смерти родителей судебные тяжбы шли между сестрами и сводным братом. Очевидно, что стороны достигли мирового соглашения о продаже спорной квартиры.

Ранее Марина Болгар, сестра матери троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что женщина отреклась от семьи после встречи с бизнесменом. По ее словам, та 10 лет не разговаривает с ней и с семьей в целом. Отмечается, что Ирина даже не помогла родственникам, когда умерла ее мать. На похоронах она также не появилась.

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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге выставлена на продажу за 18 миллионов рублей трехкомнатная квартира, которая имеет не только выгодное расположение, но и уникальную историю. Это место связано с Ириной Болгар, матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Женщина провела здесь свои детские и юношеские годы. Журналисты окрестили жилплощадь «трущобами». «Квартира в чистом виде, но требует косметики. Окна смотрят в зеленый двор, видны макушки Храма Благовещенья, окна ориентированы на юго-запад», — говорится в объявлении о продаже. Стоимость жилплощади составляет 18 миллионов рублей за 96 квадратных метров.  «Сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день» — заявила риелтор Инна «Комсомольской правде». По ее словам, дом находится всего в 300 метрах от метро, рядом есть храм и кофейни. Этаж закрыт железной решеткой для безопасности, а сама парадная в идеальном состоянии. Последние несколько лет квартира оставалась пустой после смерти матери Ирины Болгар, там потребуется проведение ремонтных работ. Мебель была частично продана или выброшена предыдущими владельцами.  В 2009 году после развода ее родителей и рождения сводного брата начались судебные разбирательства по поводу раздела жилплощади, как совместно нажитого имущества. После смерти родителей судебные тяжбы шли между сестрами и сводным братом. Очевидно, что стороны достигли мирового соглашения о продаже спорной квартиры. Ранее Марина Болгар, сестра матери троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что женщина отреклась от семьи после встречи с бизнесменом. По ее словам, та 10 лет не разговаривает с ней и с семьей в целом. Отмечается, что Ирина даже не помогла родственникам, когда умерла ее мать. На похоронах она также не появилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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