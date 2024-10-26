На Васильевском острове в Санкт-Петербурге выставлена на продажу за 18 миллионов рублей трехкомнатная квартира, которая имеет не только выгодное расположение, но и уникальную историю. Это место связано с Ириной Болгар, матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Женщина провела здесь свои детские и юношеские годы. Журналисты окрестили жилплощадь «трущобами».
«Квартира в чистом виде, но требует косметики. Окна смотрят в зеленый двор, видны макушки Храма Благовещенья, окна ориентированы на юго-запад», — говорится в объявлении о продаже. Стоимость жилплощади составляет 18 миллионов рублей за 96 квадратных метров.
«Сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день» — заявила риелтор Инна «Комсомольской правде». По ее словам, дом находится всего в 300 метрах от метро, рядом есть храм и кофейни. Этаж закрыт железной решеткой для безопасности, а сама парадная в идеальном состоянии.
Последние несколько лет квартира оставалась пустой после смерти матери Ирины Болгар, там потребуется проведение ремонтных работ. Мебель была частично продана или выброшена предыдущими владельцами.
В 2009 году после развода ее родителей и рождения сводного брата начались судебные разбирательства по поводу раздела жилплощади, как совместно нажитого имущества. После смерти родителей судебные тяжбы шли между сестрами и сводным братом. Очевидно, что стороны достигли мирового соглашения о продаже спорной квартиры.
Ранее Марина Болгар, сестра матери троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что женщина отреклась от семьи после встречи с бизнесменом. По ее словам, та 10 лет не разговаривает с ней и с семьей в целом. Отмечается, что Ирина даже не помогла родственникам, когда умерла ее мать. На похоронах она также не появилась.
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