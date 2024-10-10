Павлу Дурову — 40 лет: отношение к СВО, потеря ребенка и поддержка Путиным

Основатель соцсетей ВК и Telegram Павел Дуров родился 10 октября 1984 года. О том, как он относится к СВО, почему он потерял ребенка, являясь биологическим отцом еще сотни, и как его поддержал президент РФ Владимир Путин — в материале URA.RU.
Дуров назвал СВО личным конфликтом
После начала СВО основатель Telegram, уже долгое время проживавший за границей, написал пост в указанной соцсети. Он назвал российско-украинский конфликт личным. В качестве причины он указал родословную по маминой линии, корнями уходящую в Киев.
«Ее [мамина] девичья фамилия украинская — Иваненко, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Вот почему этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram», — написал Дуров в своем telegram-канале.
В том же посте он успокоил жителей Украины тем, что Telegram является полностью безопасной площадкой для них. Он подчеркнул, что не собирается сотрудничать с российскими властями и привел в пример свое увольнение из ВК. После отказа выдавать ФСБ данные украинских пользователей, участвовавших в Майдане, Дурова, по его словам, «уволили из его же компании» и он «был вынужден» покинуть Россию. «Я потерял свою компанию и свой дом, но без колебаний сделал бы это снова», — заключил основатель Telegram.
Путин поддержал Дурова после его ареста
Президент России Владимир Путин высказал критику в адрес Франции в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Он назвал действия французских властей избирательными.
«Если с Дуровым так поступают, то и других надо закрывать», — заявил президент на Восточном экономическом форуме. Также он добавил, что у России никаких претензий к Дурову нет, а действия Франции не очень понятны.
Скандалы и ссоры основателя ВК и Telegram
Дуров, верни стену
В 2010 году основатель ВК переоформил свою соцсеть вслед за Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, и запрещена). Он реформировал так называемую «стену» — пространство на странице пользователя для обмена сообщениями и музыкальными файлами и для создания граффити. Это вызвало недовольство у пользователей и еще долгое время в ходу было выражение «Дуров, верни стену».
Средний палец для Mail.ru
В 2011 году холдинг Mail.ru контролировал более 30% акций социальной сети «ВКонтакте» и собирался приобрести остальные акции данной платформы. В ответ на это Дуров резко высказался в адрес Mail.ru, назвав его «треш-холдингом», и показал средний палец акционерам. После этого инцидента Дуров занял третье место в рейтинге Forbes, который включал в себя «9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков».
Дуров против СССР
В День Победы в 2012 году Дуров написал в Twitter (нынешний X): «Народ гуляет. Ещё бы — 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». По словам основателя ВК, его дед Семен Туляков после возвращения с фронта Великой Отечественной войны, был репрессирован.
Самолетики из денег
В день города в Санкт-Петербурге топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолетики из пятитысячных купюр из окна офиса компании на Невском проспекте. Под окном дома «Зингера», где располагался офис, собралась толпа, которую сверху снимал основатель ВК. Когда люди начали драться, он прекратил акцию.
Лазарев против ВК, Дуров против Лазарева
В том же году музыкант Сергей Лазарев назвал ВК «пиратской» площадкой из-за возможности скачивать и публиковать там музыку и видеоклипы, не имея авторских прав. В ответ на это Дуров удалил из соцсети все песни артиста. При попытке проиграть песню Лазарева на экране открывалось окно: «Аудиозапись изъята из публичного доступа по причине отсутствия культурной ценности». А Лазарев, в свою очередь, удалил свою страницу ВК, однако спустя несколько лет вернулся.
«Вызов» Путину
В августе 2017 года Дуров бросил «вызов» президенту России Владимиру Путину, опубликовав свое фото с голым торсом. Он запустил в Instagram (социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) флешмоб #PutinShirtlessChallenge и призвал пользователей выкладывать фото своего торса без верхней одежды. Однако за несколько часов акция Дурова превратилась в подборку мемов на него самого.
Блокировка Telegram
Через несколько лет после создания Telegram — мессенджера, прославившегося возможностью общаться в «секретном режиме» без сохранения диалогов на серверах, Роскомнадзор потребовал у Дурова доступ к перепискам. Дуров ответил, что это требование, во-первых, технически невыполнимо (ключи хранятся на устройствах пользователей и не попадают на серверы мессенджера), а во-вторых, противоречит Конституции: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». После нескольких попыток блокировки мессенджера, он так и не был закрыт в России.
Арест во Франции
В 2024 году власти Франции потребовали от Дурова сотрудничать с ними в предоставлении информации и регулировать контент на его площадке. Основатель Telegram отказался. Тогда французские правоохранительные органы выдали ордер на его арест и признали его виновным в терроризме, мошенничестве, распространении наркотиков и педофильского контента.
Через некоторое время Дуров заявил заявил о готовности сотрудничать с французским правительством. Он согласился предоставлять IP-адреса, номера телефона и прочих данных пользователей по запросам правоохранительных органов. Также он отметил, что Telegram начинает унифицировать правила по всему миру и отныне будет делиться информацией, когда запросы на ее получение будут законны и адекватны, сообщает 360.ru.
Скандал с Ириной Болгар и потеря ребенка
После задержания Дурова, в информационном поле появилась его «гражданская жена» Ирина Болгар. Она заявила, что трое ее детей носят фамилию «Дуров» и обвинила основателя соцсетей в неуплате алиментов, изменах и жестком обращении с младшим ребенком.
После этого Дуров объявил о своих отношениях с блогершей Юлией Вавиловой. Они были задержаны вместе, и из-за стресса девушка потеряла ребенка, которым была беременна.
100 детей Дурова
В июле 2024 года основатель Telegram заявил, что у него есть более 100 детей по всему миру, несмотря на то, что он «никогда не был женат и предпочитает жить один».
«Моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей», — сообщил Дуров в telegram-канале. Он добавил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы всем его детям было легче найти друг друга. Также Дуров заявил, что «дестигматизирует» само понятие донорства спермы, чтобы как можно большее количество мужчин становились донорами.
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