Сестра Болгар рассказала, как женщина отреклась от семьи после встречи с Дуровым

Ирина Болгар 10 лет не разговаривает с семьей после встречи с Дуровым

26 октября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Ирина Болгар не пришла на похороны матери и втягивает сестру в скандал с Дуровым Фото: Instagram Ирины Болгар (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) /https://www.instagram.com/missbolgar/ Сестра Ирины Болгар, которая является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Марина сообщила, что та 10 лет не разговаривает с ней и с семьей в целом. Также Ирина не помогла родственникам, когда умерла ее мать, и вовсе не пришла на похороны. В связи с этим Марина отреклась от сестры. «Больше десяти лет она [Ирина] со мной не разговаривала. И ни с кем из родственников она не общается. Она меня даже заблокировала. Сейчас она мне никто», — заявила Марина, говоря о поведении сестры после встречи с Дуровым. Ее слова передает «Комсомольская правда». Также сестра Ирины Болгар рассказала, что та знала о смерти матери, но не пришла на похороны и никак не помогла родственникам. Кроме того, Марину беспокоит, что сестра втягивает ее в скандал с Павлом Дуровым. Ей надоела подобная ситуация, поэтому она готова выяснить адрес проживания Ирины в Швейцарии и приехать туда для разговора с ней. Ранее Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в совершении насильственных действий против их троих детей. Она также потребовала от него выплачивать 50 тысяч евро ежемесячно в качестве алиментов. При этом позже Болгар потратила со счета бизнесмена 18 миллионов долларов, на которые купила ювелирные изделия и товары в люксовом сегменте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сестра Ирины Болгар, которая является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Марина сообщила, что та 10 лет не разговаривает с ней и с семьей в целом. Также Ирина не помогла родственникам, когда умерла ее мать, и вовсе не пришла на похороны. В связи с этим Марина отреклась от сестры. «Больше десяти лет она [Ирина] со мной не разговаривала. И ни с кем из родственников она не общается. Она меня даже заблокировала. Сейчас она мне никто», — заявила Марина, говоря о поведении сестры после встречи с Дуровым. Ее слова передает «Комсомольская правда». Также сестра Ирины Болгар рассказала, что та знала о смерти матери, но не пришла на похороны и никак не помогла родственникам. Кроме того, Марину беспокоит, что сестра втягивает ее в скандал с Павлом Дуровым. Ей надоела подобная ситуация, поэтому она готова выяснить адрес проживания Ирины в Швейцарии и приехать туда для разговора с ней. Ранее Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в совершении насильственных действий против их троих детей. Она также потребовала от него выплачивать 50 тысяч евро ежемесячно в качестве алиментов. При этом позже Болгар потратила со счета бизнесмена 18 миллионов долларов, на которые купила ювелирные изделия и товары в люксовом сегменте.