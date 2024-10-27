Российские бойцы уничтожили наемника ВСУ из Венесуэлы Эдуарда Хавьера Эскалона в зоне СВО. Об этом заявили в telegram-канале, отслеживающем судьбы наемников «солдат удачи».
«Российские военные уничтожили в зоне СВО наемника Эдуардо Хавьера Эскалону, который отправился воевать за киевский режим из Венесуэлы», — сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на telegram-канал TrackANaziMerc. По их данным, венесуэльский наемник приехал в зону спецоперации в феврале 2024 года и взял позывной «Рагнар».
До этой поездки Эскалона был полицейским, отметили в издании. За несколько дней до ликвидации он писал в чате упомянутого канала, что «уничтожит всех русских».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о «колоссальных» потерях иностранных и, в частности, немецких, наемников в зоне СВО, не готовых к активности ВС РФ. Об этом пишет MK.RU.
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