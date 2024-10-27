«У легковушки полкапота отвалилось»: очевидец рассказал о массовом ДТП в Питере

Днем в Санкт-Петербурге на Площади Восстания произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Причиной мог стать возможный приступ у водителя автобуса. В результате аварии его немедленно госпитализировали.
«Автобус выехал на Лиговский проспект на красный свет и протаранил другой автобус, тот аж задымился. Плюсом захватил еще две легковушки, у одной полкапота отвалилось. Водителя то ли приступ схватил, то ли эпилептический припадок, его быстро на скорой увезли», — заявил очевидец Владимир. Его слова передает «Газета.ru». После аварии большинство пассажиров смогли самостоятельно выйти из автобуса.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге столкнулись несколько машин и автобус. ДТП произошло 27 октября. В результате инцидента пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Двоих несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Госпитализация им не потребовалась. Еще одному ребенку оказали помощь на месте.
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