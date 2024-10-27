Массовое ДТП произошло на площади Восстания в Питере

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге, где столкнулись несколько машин и автобус, пострадали 10 человек, из них — трое детей. Об этом заявил петербургский губернатор Александр Беглов.
«В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек», — сообщил Александр Беглов в своем telegram-канале. По его словам, два ребенка были доставлены в детские городские больницы, а затем — выписаны, поскольку не нуждаются в стационарном лечении. Семь взрослых были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести. Одному ребенку оказана помощь на месте, отметил губернатор.
Сразу после происшествия, в течение четырех минут, на место прибыли семь бригад скорой помощи. Беглов держит ситуацию на личном контроле.
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