Массовое ДТП произошло на площади Восстания в Питере

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В течение четырех минут после ДТП на место происшествия прибыли семь бригад скорой помощи, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В течение четырех минут после ДТП на место происшествия прибыли семь бригад скорой помощи, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото:

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге, где столкнулись несколько машин и автобус, пострадали 10 человек, из них — трое детей. Об этом заявил петербургский губернатор Александр Беглов. 

«В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек», — сообщил Александр Беглов в своем telegram-канале. По его словам, два ребенка были доставлены в детские городские больницы, а затем — выписаны, поскольку не нуждаются в стационарном лечении. Семь взрослых были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести. Одному ребенку оказана помощь на месте, отметил губернатор. 

Сразу после происшествия, в течение четырех минут, на место прибыли семь бригад скорой помощи. Беглов держит ситуацию на личном контроле.

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В массовом ДТП в Санкт-Петербурге, где столкнулись несколько машин и автобус, пострадали 10 человек, из них — трое детей. Об этом заявил петербургский губернатор Александр Беглов.  «В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек», — сообщил Александр Беглов в своем telegram-канале. По его словам, два ребенка были доставлены в детские городские больницы, а затем — выписаны, поскольку не нуждаются в стационарном лечении. Семь взрослых были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести. Одному ребенку оказана помощь на месте, отметил губернатор.  Сразу после происшествия, в течение четырех минут, на место прибыли семь бригад скорой помощи. Беглов держит ситуацию на личном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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