Силовики опровергли информации об эвакуации челябинских цыган из Коркино

27 октября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Курской области опровергли эвакуацию цыган (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Управлении МВД России по Курской области опровергли информацию о якобы происходившей эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курскую область. В ведомстве призвали не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками. Об этом сообщили в правоохранительном главке региона. «Курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в Коркино Челябинской области. Официально сообщаем, что данное сообщение не соответствует действительности», — прокомментировали в ГУ МВД по Курской области. В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что семьи цыганской диаспоры эвакуированы в Курскую область. От лица начальника Управления по вопросам миграции региона заявлялось, что беженцы обеспечены всем необходимым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Управлении МВД России по Курской области опровергли информацию о якобы происходившей эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курскую область. В ведомстве призвали не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками. Об этом сообщили в правоохранительном главке региона. «Курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в Коркино Челябинской области. Официально сообщаем, что данное сообщение не соответствует действительности», — прокомментировали в ГУ МВД по Курской области. В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что семьи цыганской диаспоры эвакуированы в Курскую область. От лица начальника Управления по вопросам миграции региона заявлялось, что беженцы обеспечены всем необходимым.