Силовики опровергли информации об эвакуации челябинских цыган из Коркино

В Управлении МВД России по Курской области опровергли информацию о якобы происходившей эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курскую область. В ведомстве призвали не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками. Об этом сообщили в правоохранительном главке региона.
«Курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в Коркино Челябинской области. Официально сообщаем, что данное сообщение не соответствует действительности», — прокомментировали в ГУ МВД по Курской области.
В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что семьи цыганской диаспоры эвакуированы в Курскую область. От лица начальника Управления по вопросам миграции региона заявлялось, что беженцы обеспечены всем необходимым.
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