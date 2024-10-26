26 октября 2024

Силовики опровергли информации об эвакуации челябинских цыган из Коркино

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Цыгане. Керамзитный посёлок. Курган , цыгане, цыганский поселок
В Курской области опровергли эвакуацию цыган (архивное фото) Фото:
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В Управлении МВД России по Курской области опровергли информацию о якобы происходившей эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курскую область. В ведомстве призвали не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками. Об этом сообщили в правоохранительном главке региона.

«Курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в Коркино Челябинской области. Официально сообщаем, что данное сообщение не соответствует действительности», — прокомментировали в ГУ МВД по Курской области.

В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что семьи цыганской диаспоры эвакуированы в Курскую область. От лица начальника Управления по вопросам миграции региона заявлялось, что беженцы обеспечены всем необходимым.

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В Управлении МВД России по Курской области опровергли информацию о якобы происходившей эвакуации цыган из челябинского Коркино в Курскую область. В ведомстве призвали не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками. Об этом сообщили в правоохранительном главке региона. «Курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в Коркино Челябинской области. Официально сообщаем, что данное сообщение не соответствует действительности», — прокомментировали в ГУ МВД по Курской области. В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что семьи цыганской диаспоры эвакуированы в Курскую область. От лица начальника Управления по вопросам миграции региона заявлялось, что беженцы обеспечены всем необходимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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