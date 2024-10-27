РБК: спрос на новогодние представления в РФ вырос почти в два раза

28 октября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Россияне заранее побеспокоились о покупке билетов на елки Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России увеличился спрос на новогодние представления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом сообщил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. «За период с 1 августа по 20 октября 2024 года, когда в продажу начинают поступать первые билеты на новогодние мероприятия, через наш сервис было продано почти 48 тысяч билетов на елки по всей России. В 2023 году за то же время россияне купили в 1,7 раза меньше билетов — 28 тысяч», — приводит РБК слова Энрико Мазавришвили. Уточняется, что что за тот же период через приложение МТС Live россияне купили на 20% больше билетов, чем в 2023 году. Они заплатили за них на 41% больше. В подсчетах агрегаторов были учтены ледовые, цирковые, спортивные и различные тематические шоу, а также спектакли и утренники, связанные с Новым годом и ориентированные на семейную и детскую аудитории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России увеличился спрос на новогодние представления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом сообщил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. «За период с 1 августа по 20 октября 2024 года, когда в продажу начинают поступать первые билеты на новогодние мероприятия, через наш сервис было продано почти 48 тысяч билетов на елки по всей России. В 2023 году за то же время россияне купили в 1,7 раза меньше билетов — 28 тысяч», — приводит РБК слова Энрико Мазавришвили. Уточняется, что что за тот же период через приложение МТС Live россияне купили на 20% больше билетов, чем в 2023 году. Они заплатили за них на 41% больше. В подсчетах агрегаторов были учтены ледовые, цирковые, спортивные и различные тематические шоу, а также спектакли и утренники, связанные с Новым годом и ориентированные на семейную и детскую аудитории.