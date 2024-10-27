27 октября 2024

РБК: спрос на новогодние представления в РФ вырос почти в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшение города. Москва, новый год
Россияне заранее побеспокоились о покупке билетов на елки Фото:

В России увеличился спрос на новогодние представления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом сообщил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

«За период с 1 августа по 20 октября 2024 года, когда в продажу начинают поступать первые билеты на новогодние мероприятия, через наш сервис было продано почти 48 тысяч билетов на елки по всей России. В 2023 году за то же время россияне купили в 1,7 раза меньше билетов — 28 тысяч», — приводит РБК слова Энрико Мазавришвили.

Уточняется, что что за тот же период через приложение МТС Live россияне купили на 20% больше билетов, чем в 2023 году. Они заплатили за них на 41% больше. В подсчетах агрегаторов были учтены ледовые, цирковые, спортивные и различные тематические шоу, а также спектакли и утренники, связанные с Новым годом и ориентированные на семейную и детскую аудитории.

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В России увеличился спрос на новогодние представления. Продажи билетов на елки увеличились почти вдвое. Об этом сообщил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. «За период с 1 августа по 20 октября 2024 года, когда в продажу начинают поступать первые билеты на новогодние мероприятия, через наш сервис было продано почти 48 тысяч билетов на елки по всей России. В 2023 году за то же время россияне купили в 1,7 раза меньше билетов — 28 тысяч», — приводит РБК слова Энрико Мазавришвили. Уточняется, что что за тот же период через приложение МТС Live россияне купили на 20% больше билетов, чем в 2023 году. Они заплатили за них на 41% больше. В подсчетах агрегаторов были учтены ледовые, цирковые, спортивные и различные тематические шоу, а также спектакли и утренники, связанные с Новым годом и ориентированные на семейную и детскую аудитории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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