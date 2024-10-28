Врач раскрыл, как формируются вредные привычки и как от них избавиться

Дофамин играет большую роль в формировании привычек. Это вещество в мозге ответственно за ощущения предвкушения и награды, что лежит в основе как положительных, так и вредных привычек, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
«Награда, связанная с поведением, помогает закрепить привычку. Если вы делаете что-то, что приносит удовольствие или облегчает страдания, приятный выброс дофамина в мозге может вызвать у вас желание сделать это снова. Так и формируется привычка — любая, хорошая или плохая», — объяснил Семирядов в разговоре с радио Sputnik.
Кроме того, нутрициолог предложил методы контроля и управления дофаминовой активностью для предотвращения зависимостей. Специалист порекомендовал уменьшать потребление «дешевых» удовольствий (алкоголь, сигареты, сладкое, игры и т.д.) и определять триггеры, которые способствуют формированию привычек.
«Обратите внимание на такие вещи, как: где происходит привычное поведение, в какое время суток, что вы чувствуете, когда это происходит, участвуют ли в этом другие люди? Устранение триггера усложняет привычку», — рассказал Семирядов. По его словам, избавиться от вредной привычки можно также заменой на другую, более полезную.
Ранее президент России Владимир Путин осудил вредную привычку россиян, которая в последнее время набрала колоссальную популярность. Он отметил, что курение вейпов абсолютно не считается «признаком крутости». По словам российского главы, многие люди не осознают вреда, считая курение вейпов модным. Однако популярным должен быть спорт, а не курение, заключил Путин.
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