В Челябинске власти назначат ответственных за обращения граждан в соцсетях

28 октября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин потребовал назначить ответственных за сообщения челябинцев в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В каждом подразделении мэрии Челябинска, в том числе в администрациях районов, до конца дня должны назначить ответственных за работу с сообщениями в социальных сетях. Об этом заявил врио мэра города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 28 октября, передает корреспондент URA.RU. «До конца дня в каждом структурном подразделении, в том числе в администрациях районов, должны определить ответственных за работу с обращениями челябинцев в соцсетях», — подчеркнул Лошкин. Врио мэра отметил, что ни одно обращение не должно остаться без внимания. Ранее на аппаратном совещании Лошкин потребовал убрать с гостевого маршрута изображения женщин из неона. Кроме того, он поручил устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В каждом подразделении мэрии Челябинска, в том числе в администрациях районов, до конца дня должны назначить ответственных за работу с сообщениями в социальных сетях. Об этом заявил врио мэра города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 28 октября, передает корреспондент URA.RU. «До конца дня в каждом структурном подразделении, в том числе в администрациях районов, должны определить ответственных за работу с обращениями челябинцев в соцсетях», — подчеркнул Лошкин. Врио мэра отметил, что ни одно обращение не должно остаться без внимания. Ранее на аппаратном совещании Лошкин потребовал убрать с гостевого маршрута изображения женщин из неона. Кроме того, он поручил устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина.