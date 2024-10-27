27 октября 2024

В Челябинске власти назначат ответственных за обращения граждан в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей на объезде города. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин потребовал назначить ответственных за сообщения челябинцев в соцсетях Фото:

В каждом подразделении мэрии Челябинска, в том числе в администрациях районов, до конца дня должны назначить ответственных за работу с сообщениями в социальных сетях. Об этом заявил врио мэра города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 28 октября, передает корреспондент URA.RU.

«До конца дня в каждом структурном подразделении, в том числе в администрациях районов, должны определить ответственных за работу с обращениями челябинцев в соцсетях», — подчеркнул Лошкин. Врио мэра отметил, что ни одно обращение не должно остаться без внимания.

Ранее на аппаратном совещании Лошкин потребовал убрать с гостевого маршрута изображения женщин из неона. Кроме того, он поручил устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина.

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В каждом подразделении мэрии Челябинска, в том числе в администрациях районов, до конца дня должны назначить ответственных за работу с сообщениями в социальных сетях. Об этом заявил врио мэра города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 28 октября, передает корреспондент URA.RU. «До конца дня в каждом структурном подразделении, в том числе в администрациях районов, должны определить ответственных за работу с обращениями челябинцев в соцсетях», — подчеркнул Лошкин. Врио мэра отметил, что ни одно обращение не должно остаться без внимания. Ранее на аппаратном совещании Лошкин потребовал убрать с гостевого маршрута изображения женщин из неона. Кроме того, он поручил устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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