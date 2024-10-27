В Челябинске власти назначат ответственных за обращения граждан в соцсетях

В каждом подразделении мэрии Челябинска, в том числе в администрациях районов, до конца дня должны назначить ответственных за работу с сообщениями в социальных сетях. Об этом заявил врио мэра города Алексей Лошкин на аппаратном совещании 28 октября, передает корреспондент URA.RU.
«До конца дня в каждом структурном подразделении, в том числе в администрациях районов, должны определить ответственных за работу с обращениями челябинцев в соцсетях», — подчеркнул Лошкин. Врио мэра отметил, что ни одно обращение не должно остаться без внимания.
Ранее на аппаратном совещании Лошкин потребовал убрать с гостевого маршрута изображения женщин из неона. Кроме того, он поручил устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина.
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