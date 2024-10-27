Врио мэра Лошкин потребовал вернуть все освещение на дороги Челябинска

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина. Как отчитался на аппаратном совещании 28 октября, вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, часть освещения убрали из-за вандальных действий. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Там были вандальные действия. Всё заменим, но уже на новые столбики», — передает слова Ксензова Корреспондент URA.RU. Лошкин указал на отсутствие освещения после того, как проехал по улице до своего дома.
Сити-менеджер также указал на неполадки с иллюминацией на деревьях. Он уточнил, что в освещении наблюдаются перебои и поручил проверить техническое состояние.
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