27 октября 2024

Врио мэра Лошкин потребовал вернуть все освещение на дороги Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин поручил решить вопрос с уличным освещением в Челябинске
Лошкин поручил решить вопрос с уличным освещением в Челябинске Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина. Как отчитался на аппаратном совещании 28 октября, вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, часть освещения убрали из-за вандальных действий. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Там были вандальные действия. Всё заменим, но уже на новые столбики», — передает слова Ксензова Корреспондент URA.RU. Лошкин указал на отсутствие освещения после того, как проехал по улице до своего дома.

Сити-менеджер также указал на неполадки с иллюминацией на деревьях. Он уточнил, что в освещении наблюдаются перебои и поручил проверить техническое состояние.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал устранить неполадки со столбиками, освещающими дорогу на проспекте Ленина. Как отчитался на аппаратном совещании 28 октября, вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, часть освещения убрали из-за вандальных действий. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Там были вандальные действия. Всё заменим, но уже на новые столбики», — передает слова Ксензова Корреспондент URA.RU. Лошкин указал на отсутствие освещения после того, как проехал по улице до своего дома. Сити-менеджер также указал на неполадки с иллюминацией на деревьях. Он уточнил, что в освещении наблюдаются перебои и поручил проверить техническое состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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