Новые дорожки должны отводить дождевую воду с асфальта (архивное фото)
В рамках благоустройства сквера в Шадринске в Курганской области были обновлены тротуарные дорожки, которые не будут накапливать на себе дождевую воду. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан.
«Продолжаем наводить порядок в сквере Воинской славы, точнее исправлять ошибки прошлых лет. На тротуарных дорожках заменили бордюры, сделали покрытие с уклоном, чтобы воде после дождей было куда уходить», — указано в новой публикации telegram-канала главы города.
Также Мокан написал, что ограждение сквера тоже обновят. Оно будет отштукатурено. Также его планируется покрасить.
Работы по обновлению дорожек завершились
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