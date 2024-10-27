27 октября 2024

В обновленном сквере Шадринска сделали дорожки, которые не будет топить водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые дорожки должны отводить дождевую воду с асфальта (архивное фото)
Новые дорожки должны отводить дождевую воду с асфальта (архивное фото) Фото:

В рамках благоустройства сквера в Шадринске в Курганской области были обновлены тротуарные дорожки, которые не будут накапливать на себе дождевую воду. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан.

«Продолжаем наводить порядок в сквере Воинской славы, точнее исправлять ошибки прошлых лет. На тротуарных дорожках заменили бордюры, сделали покрытие с уклоном, чтобы воде после дождей было куда уходить», — указано в новой публикации telegram-канала главы города.

Также Мокан написал, что ограждение сквера тоже обновят. Оно будет отштукатурено. Также его планируется покрасить.

Работы по обновлению дорожек завершились
Работы по обновлению дорожек завершились
Фото:

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В рамках благоустройства сквера в Шадринске в Курганской области были обновлены тротуарные дорожки, которые не будут накапливать на себе дождевую воду. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан. «Продолжаем наводить порядок в сквере Воинской славы, точнее исправлять ошибки прошлых лет. На тротуарных дорожках заменили бордюры, сделали покрытие с уклоном, чтобы воде после дождей было куда уходить», — указано в новой публикации telegram-канала главы города. Также Мокан написал, что ограждение сквера тоже обновят. Оно будет отштукатурено. Также его планируется покрасить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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