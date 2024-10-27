В Свердловской области стали чаще убивать

За последние девять месяцев в Свердловской области на 4,2% увеличилось число убийств и покушений по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«На 4,2% увеличилось число убийств и покушений на убийство», — следует из сообщения. Несмотря на это, на 6,3% уменьшилось количество умышленного причинения тяжкого вреда, еще на 4% стало меньше случаев умышленного причинения вреда средней тяжести.
Всего на Среднем Урале зафиксировали 36959 преступлений. Это на 2,1% меньше, чем за первые девять месяцев 2023 года. К категории небольшой тяжести относятся 46,1% преступлений, а 31,9% — к тяжким или особо тяжким.
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