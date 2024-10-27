27 октября 2024

В Свердловской области стали чаще убивать

В Свердловской области на 4,2% увеличилось число убийств и покушений
© Служба новостей «URA.RU»
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На Среднем Урале зарегистрировано почти 37 тысяч преступлений Фото:

За последние девять месяцев в Свердловской области на 4,2% увеличилось число убийств и покушений по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На 4,2% увеличилось число убийств и покушений на убийство», — следует из сообщения. Несмотря на это, на 6,3% уменьшилось количество умышленного причинения тяжкого вреда, еще на 4% стало меньше случаев умышленного причинения вреда средней тяжести.

Всего на Среднем Урале зафиксировали 36959 преступлений. Это на 2,1% меньше, чем за первые девять месяцев 2023 года. К категории небольшой тяжести относятся 46,1% преступлений, а 31,9% — к тяжким или особо тяжким.

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За последние девять месяцев в Свердловской области на 4,2% увеличилось число убийств и покушений по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На 4,2% увеличилось число убийств и покушений на убийство», — следует из сообщения. Несмотря на это, на 6,3% уменьшилось количество умышленного причинения тяжкого вреда, еще на 4% стало меньше случаев умышленного причинения вреда средней тяжести. Всего на Среднем Урале зафиксировали 36959 преступлений. Это на 2,1% меньше, чем за первые девять месяцев 2023 года. К категории небольшой тяжести относятся 46,1% преступлений, а 31,9% — к тяжким или особо тяжким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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