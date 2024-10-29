Почему болит шея и как избавиться от неприятных ощущений

Реабилитолог Аникина: работа за компьютером приводит к болевым синдромам в шее

29 октября 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

При болях в шее и неаккуратном повороте головы можно получить микроразрывы, заявила Марина Аникина Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время того, как человек проводит время за компьютером в офисе или телефоном, шея может затекать и становится подвержена болевым синдромам. Для того, чтобы минимизировать последствия этого, нужно делать специальные упражнения для выпрямления грудного отдела, сообщила невролог-реабилитолог Марина Аникина. «Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи. Соответственно при таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться. Шея затекает, поскольку не происходит питания мышцы из мелких сосудов, она условно деревенеет, становится более жесткой и более подверженной всяким болевым синдромам», — заявила Аникина, отметив, что если при этом неаккуратно повернуть шею, то можно получить микроразрывы или растяжение. Ее слова передает радио Sputnik. Для того, чтобы расслабить шею, нужно делать упражнения для выпрямления грудного отдела. Так, можно сделать упражнение «лодочка», при котором в лежачем на животе положении одновременно поднимаются голова, руки и ноги. Позиция фиксируется на 30 секунд. Также реабилитолог рекомендует гиперэкстензию — упражнение для укрепления мышц спины, во время которого происходит сгибание и разгибание в области поясницы при фиксированных ногах. При этом Марина Аникина отметила, что выполнение упражнений на пресс может быть нежелательным при проблемах с шеей, особенно связанных с длительной работой за компьютером. Она объяснила, что такие упражнения могут способствовать ускорению возрастных изменений в области шеи, особенно у женщин, поскольку напряжение передней части шеи может влиять на внешний вид и привести к появлению брылей. Ранее травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов сообщил, что каждые 45 минут нужно делать перерывы на работе. Подобное поможет не ухудшить состояние позвоночника. Также следует два-три раза в неделю заниматься спортом и организовать себе удобное рабочее пространство с эргономичным креслом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время того, как человек проводит время за компьютером в офисе или телефоном, шея может затекать и становится подвержена болевым синдромам. Для того, чтобы минимизировать последствия этого, нужно делать специальные упражнения для выпрямления грудного отдела, сообщила невролог-реабилитолог Марина Аникина. «Когда увеличивается угол наклона, увеличивается и вес головы для шеи. Соответственно при таком положении тела мышцы испытывают большую нагрузку и не могут нормально расслабляться. Шея затекает, поскольку не происходит питания мышцы из мелких сосудов, она условно деревенеет, становится более жесткой и более подверженной всяким болевым синдромам», — заявила Аникина, отметив, что если при этом неаккуратно повернуть шею, то можно получить микроразрывы или растяжение. Ее слова передает радио Sputnik. Для того, чтобы расслабить шею, нужно делать упражнения для выпрямления грудного отдела. Так, можно сделать упражнение «лодочка», при котором в лежачем на животе положении одновременно поднимаются голова, руки и ноги. Позиция фиксируется на 30 секунд. Также реабилитолог рекомендует гиперэкстензию — упражнение для укрепления мышц спины, во время которого происходит сгибание и разгибание в области поясницы при фиксированных ногах. При этом Марина Аникина отметила, что выполнение упражнений на пресс может быть нежелательным при проблемах с шеей, особенно связанных с длительной работой за компьютером. Она объяснила, что такие упражнения могут способствовать ускорению возрастных изменений в области шеи, особенно у женщин, поскольку напряжение передней части шеи может влиять на внешний вид и привести к появлению брылей. Ранее травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов сообщил, что каждые 45 минут нужно делать перерывы на работе. Подобное поможет не ухудшить состояние позвоночника. Также следует два-три раза в неделю заниматься спортом и организовать себе удобное рабочее пространство с эргономичным креслом.