Травматолог рассказал, какими должны быть перерывы на работе

Травматолог Наумов: нужно делать перерыв на работе каждые 45 минут

05 октября 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Чтобы избежать искривления позвоночника нужно часто делать перерывы и разминку Фото: Илья Московец © URA.RU Перерыв во время работы нужно делать каждые 45 минут, чтобы не ухудшать состояние позвоночника. Об этом рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов. «Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник», — рассказал Наумов в беседе с RT. Он также посоветовал заниматься спортом два-три раза в неделю и организовать комфортное и удобное рабочее пространство с эргономичным креслом. По словам Наумова, частое нахождение в неправильном положении за компьютером негативно влияет на состояние мышц шеи и оказывает давление на поясницу, что может привести к искривлению позвоночника. Врач советует сидеть так, чтобы бедра были параллельно полу, и периодически делать разминку для шеи и спины. Ранее стало известно, что частые боли в спине и пояснице могут указывать на различные заболевания — люмбаго, межпозвоночную грыжу, остеохондроз, кишечную непроходимость и инфаркта миокарда. Врачи-неврологи советуют сразу идти к врачу, чтобы не допустить хроническое развитие этих болезней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перерыв во время работы нужно делать каждые 45 минут, чтобы не ухудшать состояние позвоночника. Об этом рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов. «Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник», — рассказал Наумов в беседе с RT. Он также посоветовал заниматься спортом два-три раза в неделю и организовать комфортное и удобное рабочее пространство с эргономичным креслом. По словам Наумова, частое нахождение в неправильном положении за компьютером негативно влияет на состояние мышц шеи и оказывает давление на поясницу, что может привести к искривлению позвоночника. Врач советует сидеть так, чтобы бедра были параллельно полу, и периодически делать разминку для шеи и спины. Ранее стало известно, что частые боли в спине и пояснице могут указывать на различные заболевания — люмбаго, межпозвоночную грыжу, остеохондроз, кишечную непроходимость и инфаркта миокарда. Врачи-неврологи советуют сразу идти к врачу, чтобы не допустить хроническое развитие этих болезней.