Цирковая пантера набросилась на трехлетнего мальчика в Иркутской области

В Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика во время его посещения цирка «Дикий драйв». Ребенок был доставлен в больницу со рваными ранами головы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В момент, когда сын находился на руках отца и они делали фотографию с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьезные травмы», — говорится в сообщении. В тот день в цирке не проводились никакие представления, и семья специально договорилась о съемке.
Инцидент произошел в Ангарске, куда цирк приехал на гастроли. По словам отца мальчика, они пришли в цирк для того, чтобы сделать фотографии с животными. Однако во время фотосессии пантера напала на ребенка. Сейчас состояние мальчика стабилизировано, и его жизни ничего не угрожает, подтвердили в региональном Следственном комитете. По факту происшествия начата проверка с целью выяснения деталей инцидента. После завершения проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Цирк «Дикий драйв» продолжает свои гастроли по региону. С 19 октября артисты выступают в Ангарске, а следующий показ их программы запланирован на 2 ноября.
Обновлено в 06:42 (МСК)
По результатам процессуальной проверки следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности).
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