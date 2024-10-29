Водителя упавшего в Мойку автобуса обвинили в фиктивной регистрации мигрантов

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Курбонов получал денежное вознаграждение за дачу ложных сведений в миграционный отдел
Курбонов получал денежное вознаграждение за дачу ложных сведений в миграционный отдел Фото:
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Осужденного водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, обвинили в фиктивной постановке на миграционный учет 46 иностранцев. Об этом сообщили в прокуратуре города.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Рахматшоха Курбонова. Он обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации)», — передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Согласно данным следствия, с апреля 2022 года до мая 2024 года Курбонов за финансовое вознаграждение передавал в миграционный отдел ложные данные о том, что иностранные граждане проживали в его квартире. Дело будет передано на рассмотрение мировому судье для вынесения решения.

Ранее пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила, что Курбонов был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц, передает «Национальная служба новостей». Согласно решению суда, водителю вынесено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Осужденного водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, обвинили в фиктивной постановке на миграционный учет 46 иностранцев. Об этом сообщили в прокуратуре города. «Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Рахматшоха Курбонова. Он обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации)», — передает ТАСС сообщение прокуратуры. Согласно данным следствия, с апреля 2022 года до мая 2024 года Курбонов за финансовое вознаграждение передавал в миграционный отдел ложные данные о том, что иностранные граждане проживали в его квартире. Дело будет передано на рассмотрение мировому судье для вынесения решения. Ранее пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила, что Курбонов был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц, передает «Национальная служба новостей». Согласно решению суда, водителю вынесено наказание в виде шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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