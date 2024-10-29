Экономист: не все россияне оформят единоразовую выплату пенсии до 412 тысяч рублей

Экономист: не все россияне оформят единоразовую выплату пенсии до 412 тысяч руб

30 октября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Россияне смогут забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU Не все владельцы накопительной части пенсии в России оформят выплату в размере 412 тысяч рублей, которую в 2025 году можно получить разово. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Специалист рассказала о процессе формирования накопительной части пенсии. «Не все, у кого есть накопительная часть пенсии, будут оформлять выплаты. Но выплаты накопительной части пенсии ограничены периодом в 2024 году 264 месяца, а в 2025 году 270 месяцев», — цитируют слова Ивановой-Швец «Известия». Как пояснила Иванова-Швец, формирование накопительной части пенсии было предусмотрено для мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся с 1957 по 1966 год. Это относится к тем, по чьим страховым взносам в период с 2002 по 2004 год осуществлялось финансирование накопительной пенсии. Для граждан, родившихся в 1966 году и позже, накопления формировались за счет взносов от работодателей до 2014 года. Также включены участники программы государственного софинансирования пенсий и лица, которые решили использовать средства материнского капитала для наращивания пенсионных активов. В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений разовой выплатой, пишет издание со ссылкой на Минтруд. Речь идет о средствах, замороженных в 2014-м. В материале напомнили, что в этом году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не все владельцы накопительной части пенсии в России оформят выплату в размере 412 тысяч рублей, которую в 2025 году можно получить разово. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Специалист рассказала о процессе формирования накопительной части пенсии. «Не все, у кого есть накопительная часть пенсии, будут оформлять выплаты. Но выплаты накопительной части пенсии ограничены периодом в 2024 году 264 месяца, а в 2025 году 270 месяцев», — цитируют слова Ивановой-Швец «Известия». Как пояснила Иванова-Швец, формирование накопительной части пенсии было предусмотрено для мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся с 1957 по 1966 год. Это относится к тем, по чьим страховым взносам в период с 2002 по 2004 год осуществлялось финансирование накопительной пенсии. Для граждан, родившихся в 1966 году и позже, накопления формировались за счет взносов от работодателей до 2014 года. Также включены участники программы государственного софинансирования пенсий и лица, которые решили использовать средства материнского капитала для наращивания пенсионных активов. В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений разовой выплатой, пишет издание со ссылкой на Минтруд. Речь идет о средствах, замороженных в 2014-м. В материале напомнили, что в этом году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если сумма не превышает 351 тысячу рублей.