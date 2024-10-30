«Ведомости»: рынок платежей в Китай захватили посредники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Некоторые компании из КНР используют для расчетов криптовалюты Фото:

Российские компании все чаще используют услуги посредников для оплаты импорта из Китая, особенно после введения июньских санкций против Мосбиржи. Сейчас на платежных агентов приходится около 70—80% всех платежей в этом направлении, тогда как до санкций их доля составляла лишь 15—20%. Об этом заявил руководитель группы по работе с банками в юридической фирме Amond & Smith Ивана Тихоненок.

«70—75% платежей осуществляется через агентов, в то время как 25—30% проходит через корреспондентские счета российских банков в китайских», — заявил Иван Тихоненок, сообщают «Ведомости». Как говорится в материале, агентские схемы часто включают разрыв цепочки поставки, где российский банк выступает агентом, а платежи производятся через компании-нерезиденты и другие юридические лица из разных юрисдикций. Это позволяет оптимизировать процесс оплаты в условиях новых экономических ограничений.

Представители рыночной сферы отмечают рост числа китайских компаний, открывающих свои представительства на территории России, а также начинающих принимать платежи в рублях. В дополнение, некоторые организации из Китайской Народной Республики переходят на использование криптовалют для проведения расчетов, пишет «Коммерсант». Основным каналом для таких трансакций служит Гонконг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские компании все чаще используют услуги посредников для оплаты импорта из Китая, особенно после введения июньских санкций против Мосбиржи. Сейчас на платежных агентов приходится около 70—80% всех платежей в этом направлении, тогда как до санкций их доля составляла лишь 15—20%. Об этом заявил руководитель группы по работе с банками в юридической фирме Amond & Smith Ивана Тихоненок. «70—75% платежей осуществляется через агентов, в то время как 25—30% проходит через корреспондентские счета российских банков в китайских», — заявил Иван Тихоненок, сообщают «Ведомости». Как говорится в материале, агентские схемы часто включают разрыв цепочки поставки, где российский банк выступает агентом, а платежи производятся через компании-нерезиденты и другие юридические лица из разных юрисдикций. Это позволяет оптимизировать процесс оплаты в условиях новых экономических ограничений. Представители рыночной сферы отмечают рост числа китайских компаний, открывающих свои представительства на территории России, а также начинающих принимать платежи в рублях. В дополнение, некоторые организации из Китайской Народной Республики переходят на использование криптовалют для проведения расчетов, пишет «Коммерсант». Основным каналом для таких трансакций служит Гонконг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...