«Ведомости»: рынок платежей в Китай захватили посредники

Некоторые компании из КНР используют для расчетов криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские компании все чаще используют услуги посредников для оплаты импорта из Китая, особенно после введения июньских санкций против Мосбиржи. Сейчас на платежных агентов приходится около 70—80% всех платежей в этом направлении, тогда как до санкций их доля составляла лишь 15—20%. Об этом заявил руководитель группы по работе с банками в юридической фирме Amond & Smith Ивана Тихоненок.

«70—75% платежей осуществляется через агентов, в то время как 25—30% проходит через корреспондентские счета российских банков в китайских», — заявил Иван Тихоненок, сообщают «Ведомости». Как говорится в материале, агентские схемы часто включают разрыв цепочки поставки, где российский банк выступает агентом, а платежи производятся через компании-нерезиденты и другие юридические лица из разных юрисдикций. Это позволяет оптимизировать процесс оплаты в условиях новых экономических ограничений.

Представители рыночной сферы отмечают рост числа китайских компаний, открывающих свои представительства на территории России, а также начинающих принимать платежи в рублях. В дополнение, некоторые организации из Китайской Народной Республики переходят на использование криптовалют для проведения расчетов, пишет «Коммерсант» . Основным каналом для таких трансакций служит Гонконг.