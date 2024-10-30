Атакованы населенные пункты в Белгородской области, есть пострадавшие

Три женщины и мужчина получили травмы после атак ВСУ
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, есть раненые среди жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Два населенных пункта атакованы ВСУ. Есть раненые», — написал губернатор в своем telegram-канале. В селе Отрадное три женщины получили осколочные ранения, у одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.
Другой дрон-камикадзе атаковал село Двулучное Валуйского муниципального округа. Там поврежден жилой дом.
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