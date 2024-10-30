Атакованы населенные пункты в Белгородской области, есть пострадавшие

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Учения МЧС. Тюмень, эвакуация, каталка, первая помощь, пострадавший, фельдшер, медики, скорая помощь
Три женщины и мужчина получили травмы после атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, есть раненые среди жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два населенных пункта атакованы ВСУ. Есть раненые», — написал губернатор в своем telegram-канале. В селе Отрадное три женщины получили осколочные ранения, у одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.

Другой дрон-камикадзе атаковал село Двулучное Валуйского муниципального округа. Там поврежден жилой дом.

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ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, есть раненые среди жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Два населенных пункта атакованы ВСУ. Есть раненые», — написал губернатор в своем telegram-канале. В селе Отрадное три женщины получили осколочные ранения, у одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Другой дрон-камикадзе атаковал село Двулучное Валуйского муниципального округа. Там поврежден жилой дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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