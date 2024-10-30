Происшествия Атакованы населенные пункты в Белгородской области, есть пострадавшие 30 октября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Три женщины и мужчина получили травмы после атак ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, есть раненые среди жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Два населенных пункта атакованы ВСУ. Есть раненые», — написал губернатор в своем telegram-канале. В селе Отрадное три женщины получили осколочные ранения, у одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Другой дрон-камикадзе атаковал село Двулучное Валуйского муниципального округа. Там поврежден жилой дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, есть раненые среди жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Два населенных пункта атакованы ВСУ. Есть раненые», — написал губернатор в своем telegram-канале. В селе Отрадное три женщины получили осколочные ранения, у одного мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Другой дрон-камикадзе атаковал село Двулучное Валуйского муниципального округа. Там поврежден жилой дом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям