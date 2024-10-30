Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Госдума РФ отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предусматривал отмену обязательной сдачи ЕГЭ при выпуске из школы. Законопроект предлагал дать выпускникам возможность выбирать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Это решение было принято на пленарном заседании Госдумы.
«[Существующий порядок проведения ЕГЭ] гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах РФ, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта», — сообщили в профильном комитете Думы. Слова представителей комитета передает ТАСС.
Кроме того, в комитете подчеркнули, что содержание ЕГЭ соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и направлено на развитие аналитических умений и способностей к систематизации информации у выпускников. Также там указали на проблему, что предложенная альтернатива ЕГЭ может нарушить установленную систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов, что ставит абитуриентов в неравное положение.
Ранее стало известно, что поступающие в педагогические вузы будут обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Теперь высшие учебные заведения получат право самостоятельно устанавливать, какие профильные экзамены ЕГЭ будут требоваться для поступления на определенные специальности. Это предложение отличается от предыдущей системы, в рамках которой для всех педагогических направлений обязательным предметом является обществознание.
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