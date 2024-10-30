Российскую туристку нашли мертвой в отеле в Аланье

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Россиянку, остановившуюся в отеле в Аланье, нашли мертвой в своем номере
Россиянку, остановившуюся в отеле в Аланье, нашли мертвой в своем номере Фото:

Российская туристка была найдена мертвой в отеле в Аланье, Турция. Персонал отеля обнаружил тело 49-летней женщины на полу в ее номере и сразу же вызвал экстренные службы. 

«В результате первоначального осмотра медицинской бригадой было установлено, что женщина умерла. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, приняли решение начать расследование», — сообщает издание Gercek Alanya.

Инцидент произошел в районе Окурджалар, популярном среди туристов. Сотрудники отеля после обнаружения тела немедленно обратились в службу экстренной помощи 112, после чего на место прибыли медицинские бригады и жандармерия. Детали и причины смерти россиянки пока не разглашаются, ожидается дальнейшее расследование.

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Российская туристка была найдена мертвой в отеле в Аланье, Турция. Персонал отеля обнаружил тело 49-летней женщины на полу в ее номере и сразу же вызвал экстренные службы.  «В результате первоначального осмотра медицинской бригадой было установлено, что женщина умерла. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, приняли решение начать расследование», — сообщает издание Gercek Alanya. Инцидент произошел в районе Окурджалар, популярном среди туристов. Сотрудники отеля после обнаружения тела немедленно обратились в службу экстренной помощи 112, после чего на место прибыли медицинские бригады и жандармерия. Детали и причины смерти россиянки пока не разглашаются, ожидается дальнейшее расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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