Российскую туристку нашли мертвой в отеле в Аланье

Российская туристка была найдена мертвой в отеле в Аланье, Турция. Персонал отеля обнаружил тело 49-летней женщины на полу в ее номере и сразу же вызвал экстренные службы.
«В результате первоначального осмотра медицинской бригадой было установлено, что женщина умерла. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, приняли решение начать расследование», — сообщает издание Gercek Alanya.
Инцидент произошел в районе Окурджалар, популярном среди туристов. Сотрудники отеля после обнаружения тела немедленно обратились в службу экстренной помощи 112, после чего на место прибыли медицинские бригады и жандармерия. Детали и причины смерти россиянки пока не разглашаются, ожидается дальнейшее расследование.
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