В Петербурге двое полицейских попались на взятке в 1,8 млн рублей

Двое сотрудников петербургской полиции задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОКОН УМВД России по Красносельскому району и иных должностных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — написали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу. Сотрудникам предъявлены обвинения.
По версии следствия, старший оперуполномоченный и участковый обнаружили у мужчины некое вещество, предположительно, наркотики. Правоохранители потребовали взятку в 1,8 миллиона рублей в обмен на закрытие глаз. Оперуполномоченный получил часть взятки размером 500 тысяч рублей и был задержан. Следствие продолжается.
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