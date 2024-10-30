В Петербурге двое полицейских попались на взятке в 1,8 млн рублей

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Двое петербургских полицейских нашли у мужчины наркотики и потребовали 1,8 миллиона рублей, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу
Двое петербургских полицейских нашли у мужчины наркотики и потребовали 1,8 миллиона рублей, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу Фото:

Двое сотрудников петербургской полиции задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОКОН УМВД России по Красносельскому району и иных должностных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — написали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу. Сотрудникам предъявлены обвинения.

По версии следствия, старший оперуполномоченный и участковый обнаружили у мужчины некое вещество, предположительно, наркотики. Правоохранители потребовали взятку в 1,8 миллиона рублей в обмен на закрытие глаз. Оперуполномоченный получил часть взятки размером 500 тысяч рублей и был задержан. Следствие продолжается.

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Двое сотрудников петербургской полиции задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.  «Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОКОН УМВД России по Красносельскому району и иных должностных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — написали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Петербургу. Сотрудникам предъявлены обвинения. По версии следствия, старший оперуполномоченный и участковый обнаружили у мужчины некое вещество, предположительно, наркотики. Правоохранители потребовали взятку в 1,8 миллиона рублей в обмен на закрытие глаз. Оперуполномоченный получил часть взятки размером 500 тысяч рублей и был задержан. Следствие продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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