Смертельно больной король Карл III тайно занялся йогой в Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британский король Карл III отправился в Индию на оздоровительные процедуры, заявили в местных СМИ
Британский король Карл III отправился в Индию на оздоровительные процедуры, заявили в местных СМИ Фото:

Борющийся с раком король Великобритании Карл III и королева Камилла приехали в Бангалор (Индия) на лечение. В их ежедневный распорядок входят омолаживающие процедуры, медитация и йога, заявили в индийских СМИ со ссылкой на источники.

«Король Карл и королева Камилла придерживаются структурированного режима дня, который включает утреннюю йогу, завтрак, омолаживающие процедуры, обед и ежедневный короткий отдых», — сообщили в IndianExpress со ссылкой на источники. По их данным, после отдыха король и королева вновь совершают сеансы терапии, медитируют, ужинают и ложатся спать не позже 21:00. Там также добавили, что Карл и Камилла наслаждаются спокойствием, долго гуляют по территории кампуса и осматривает ферму и коровник.

Ранее стало известно, что британский король стал отказываться от приема пищи и его приходится кормить насильно. Монарх продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борющийся с раком король Великобритании Карл III и королева Камилла приехали в Бангалор (Индия) на лечение. В их ежедневный распорядок входят омолаживающие процедуры, медитация и йога, заявили в индийских СМИ со ссылкой на источники. «Король Карл и королева Камилла придерживаются структурированного режима дня, который включает утреннюю йогу, завтрак, омолаживающие процедуры, обед и ежедневный короткий отдых», — сообщили в IndianExpress со ссылкой на источники. По их данным, после отдыха король и королева вновь совершают сеансы терапии, медитируют, ужинают и ложатся спать не позже 21:00. Там также добавили, что Карл и Камилла наслаждаются спокойствием, долго гуляют по территории кампуса и осматривает ферму и коровник. Ранее стало известно, что британский король стал отказываться от приема пищи и его приходится кормить насильно. Монарх продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...