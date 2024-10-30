Смертельно больной король Карл III тайно занялся йогой в Индии

Борющийся с раком король Великобритании Карл III и королева Камилла приехали в Бангалор (Индия) на лечение. В их ежедневный распорядок входят омолаживающие процедуры, медитация и йога, заявили в индийских СМИ со ссылкой на источники.
«Король Карл и королева Камилла придерживаются структурированного режима дня, который включает утреннюю йогу, завтрак, омолаживающие процедуры, обед и ежедневный короткий отдых», — сообщили в IndianExpress со ссылкой на источники. По их данным, после отдыха король и королева вновь совершают сеансы терапии, медитируют, ужинают и ложатся спать не позже 21:00. Там также добавили, что Карл и Камилла наслаждаются спокойствием, долго гуляют по территории кампуса и осматривает ферму и коровник.
Ранее стало известно, что британский король стал отказываться от приема пищи и его приходится кормить насильно. Монарх продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
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