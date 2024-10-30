Магазины сняли с продаж «Картошку» из-за антисанитарии на фабрике: где готовили пирожное, видео

X5 и «Вкусвилл» сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

31 октября 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

В Сети появились фото и видео производственных помещений, где готовились пирожные Фото: Александр Мамаев © URA.RU Торговые сети «Вкусвилл» и X5 решили остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД). Это произошло после того, как в Сети появились фото и видео производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, заявило руководство «Вкусвилл». О том, где и в каких условиях готовились пирожные, — в материале URA.RU. Сотрудники «Можайского кондитерского дома» пожаловались на антисанитарию Telegram-канал Baza опубликовал видео, демонстрирующее антисанитарные условия в цехе «Можайского кондитерского дома». На кадрах, предположительно, сотрудник предприятия показывает неудовлетворительное состояние рабочего места. На видео видно, что на полу цеха разбросаны коробки с гниющими бананами, вокруг разлетелась мука и крошки от кексов. «Посмотрите, в каких условиях нам приходится работать», — говорит человек за кадром. Эти кадры вызвали реакцию со стороны прокуратуры, которая начала проверку условий на фабрике. Проверка прокуратуры направлена на выяснение всех обстоятельств, показанных на видео. Результаты проверки помогут установить, были ли нарушены санитарные нормы и какие меры будут предприняты для исправления ситуации на предприятии. Заявление «Вкусвилл» Сейчас поставки от поставщика в «Вкусвилл» заблокированы Фото: Размик Закарян © URA.RU «Вкусвилл» принял решение изъять из продажи пирожное «картошка» после обнаружения нарушений санитарных норм на производстве «Можайского кондитерского дома» (МКД). Об этом сообщил информационный источник РИА Новости. «Новости о производстве „Можайского кондитерского дома“ (МКД) потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — заявили в пресс-службе «Вкусвилл». По словам представителей компаний, в целях безопасности потребителей и сохранения репутации, связи с «Можайским кондитерским домом» и все связанные с ним юридические лица были окончательно исключены из списка деловых партнеров. Это решение отражает стремление ретейлеров гарантировать высокое качество продукции и услуг. Заявление пресс-службы X5 Group В пресс-службе X5 Group заявили, что на прилавках магазина этой сети также нельзя найти этот продукт. «Кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе „Перекрестков“ или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет», — сообщили РБК в пресс-службе X5 Group. Там добавили, что «МКД» поставлял в «Перекресток» только пирожное «Картошка». Руководство «Можайского кондитерского дома» назвало видео фейком Генеральный директор «МКД» Сергей Сурмач в комментарии РБК заявил, что опубликованные видео с производства — «фейковые». «Это достаточно грубо постановочная история», — сказал он, отметив, что «на предприятии никто не работал», когда было сняты эти кадры. Сурмач добавил, что проводятся различные проверки, в том числе внутренние. «Это похоже на конкурентную борьбу», — предположил бизнесмен. Проверку в связи с данными об антисанитарии также проводит прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговые сети «Вкусвилл» и X5 решили остановить поставки продукции Можайского кондитерского дома (МКД). Это произошло после того, как в Сети появились фото и видео производственных помещений в антисанитарном состоянии. Вся продукция МКД была снята с продаж, и доступ к ней в онлайн-магазине закрыт, заявило руководство «Вкусвилл». О том, где и в каких условиях готовились пирожные, — в материале URA.RU. Telegram-канал Baza опубликовал видео, демонстрирующее антисанитарные условия в цехе «Можайского кондитерского дома». На кадрах, предположительно, сотрудник предприятия показывает неудовлетворительное состояние рабочего места. На видео видно, что на полу цеха разбросаны коробки с гниющими бананами, вокруг разлетелась мука и крошки от кексов. «Посмотрите, в каких условиях нам приходится работать», — говорит человек за кадром. Эти кадры вызвали реакцию со стороны прокуратуры, которая начала проверку условий на фабрике. Проверка прокуратуры направлена на выяснение всех обстоятельств, показанных на видео. Результаты проверки помогут установить, были ли нарушены санитарные нормы и какие меры будут предприняты для исправления ситуации на предприятии. «Вкусвилл» принял решение изъять из продажи пирожное «картошка» после обнаружения нарушений санитарных норм на производстве «Можайского кондитерского дома» (МКД). Об этом сообщил информационный источник РИА Новости. «Новости о производстве „Можайского кондитерского дома“ (МКД) потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу», — заявили в пресс-службе «Вкусвилл». По словам представителей компаний, в целях безопасности потребителей и сохранения репутации, связи с «Можайским кондитерским домом» и все связанные с ним юридические лица были окончательно исключены из списка деловых партнеров. Это решение отражает стремление ретейлеров гарантировать высокое качество продукции и услуг. В пресс-службе X5 Group заявили, что на прилавках магазина этой сети также нельзя найти этот продукт. «Кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе „Перекрестков“ или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет», — сообщили РБК в пресс-службе X5 Group. Там добавили, что «МКД» поставлял в «Перекресток» только пирожное «Картошка». Генеральный директор «МКД» Сергей Сурмач в комментарии РБК заявил, что опубликованные видео с производства — «фейковые». «Это достаточно грубо постановочная история», — сказал он, отметив, что «на предприятии никто не работал», когда было сняты эти кадры. Сурмач добавил, что проводятся различные проверки, в том числе внутренние. «Это похоже на конкурентную борьбу», — предположил бизнесмен. Проверку в связи с данными об антисанитарии также проводит прокуратура.