Пентагон пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

31 октября 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины будут использовать американское оружие против военных КНДР, которые буду находиться в зоне СВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что оружие США будет использоваться под предлогов самообороны. «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте… то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — сообщил Остин. Это подтверждает готовность США поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Ллойд Остин также предостерег Пхеньян от возможных последствий в случае отправки своих военнослужащих сражаться на стороне России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины будут использовать американское оружие против военных КНДР, которые буду находиться в зоне СВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что оружие США будет использоваться под предлогов самообороны. «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте… то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — сообщил Остин. Это подтверждает готовность США поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Ллойд Остин также предостерег Пхеньян от возможных последствий в случае отправки своих военнослужащих сражаться на стороне России.