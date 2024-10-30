Пентагон пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

Вооруженные силы Украины будут использовать американское оружие против военных КНДР, которые буду находиться в зоне СВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что оружие США будет использоваться под предлогов самообороны.
«Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте… то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — сообщил Остин. Это подтверждает готовность США поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Ллойд Остин также предостерег Пхеньян от возможных последствий в случае отправки своих военнослужащих сражаться на стороне России.
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