30 октября 2024

Пентагон пригрозил использованием американского оружия против военных из КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины будут использовать американское оружие против военных КНДР, которые буду находиться в зоне СВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что оружие США будет использоваться под предлогов самообороны.

«Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте… то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — сообщил Остин. Это подтверждает готовность США поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Ллойд Остин также предостерег Пхеньян от возможных последствий в случае отправки своих военнослужащих сражаться на стороне России.

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Вооруженные силы Украины будут использовать американское оружие против военных КНДР, которые буду находиться в зоне СВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что оружие США будет использоваться под предлогов самообороны. «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте… то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — сообщил Остин. Это подтверждает готовность США поддерживать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и безопасности. Ллойд Остин также предостерег Пхеньян от возможных последствий в случае отправки своих военнослужащих сражаться на стороне России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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