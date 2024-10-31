Mash: из дома в Черкесске эвакуировали 70 человек

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь, балашиха
Из-за взрыва газа в жилом доме в Черкесске обрушилась часть кровли, людей эвакуируют (архивное фото) Фото:

В Черкесске из многоквартирного дома, где сегодня взорвался газ в квартире на пятом этаже, эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Разрушена часть кровли. Из дома эвакуировали 70 человек», — передает telegram-канал. На месте сейчас работают спасатели. По предварительным данным, под завалами после взрыва могут находится люди.

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В Черкесске из многоквартирного дома, где сегодня взорвался газ в квартире на пятом этаже, эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Разрушена часть кровли. Из дома эвакуировали 70 человек», — передает telegram-канал. На месте сейчас работают спасатели. По предварительным данным, под завалами после взрыва могут находится люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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