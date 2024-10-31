Mash: из дома в Черкесске эвакуировали 70 человек

Из-за взрыва газа в жилом доме в Черкесске обрушилась часть кровли, людей эвакуируют (архивное фото)
В Черкесске из многоквартирного дома, где сегодня взорвался газ в квартире на пятом этаже, эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Разрушена часть кровли. Из дома эвакуировали 70 человек», — передает telegram-канал. На месте сейчас работают спасатели. По предварительным данным, под завалами после взрыва могут находится люди.
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