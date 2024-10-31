Появились кадры последствий взрыва дома в Черкесске

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В Черкесске из-за взрыва газа в доме пострадало семь человек
В Черкесске из-за взрыва газа в доме пострадало семь человек Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Число пострадавших в результате взрыва газа в Черкесске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По их данным, один человек погиб. Появились кадры с места происшествия.

«Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до семи человек. Погибший по-прежнему один, разборы завалов на месте продолжаются», — сообщил telegram-канал Shot. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Ранее в жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии произошел взрыв бытового газа. Взрывом повредило два этажа. Из дома эвакуировали более 50 человек. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Число пострадавших в результате взрыва газа в Черкесске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По их данным, один человек погиб. Появились кадры с места происшествия. «Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до семи человек. Погибший по-прежнему один, разборы завалов на месте продолжаются», — сообщил telegram-канал Shot. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Ранее в жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии произошел взрыв бытового газа. Взрывом повредило два этажа. Из дома эвакуировали более 50 человек. Следите за происшествием — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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