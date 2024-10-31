ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

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ВС РФ успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться в Курскую область
ВС РФ успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — написали в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что в результате столкновения украинская сторона потеряла около 10 бойцов убитыми и пострадавшими.

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Российские силы успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — написали в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что в результате столкновения украинская сторона потеряла около 10 бойцов убитыми и пострадавшими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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