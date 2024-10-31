ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС РФ успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться в Курскую область
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские силы успешно предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — написали в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что в результате столкновения украинская сторона потеряла около 10 бойцов убитыми и пострадавшими.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.