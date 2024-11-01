На Пермском тракте фура снесла припаркованный грузовик, водитель погиб. Фото

02 ноября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Инспекторы начали проверку на месте ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 304 километре Пермского тракта ночью 2 ноября фура влетела в стоящий на обочине грузовик, который доставал из кювета ГАЗель. В результате аварии погиб 55-летний водитель большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Scania в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, вследствие чего не успел предпринять необходимые меры при возникновении опасности, допустил наезд на стоящий справа на обочине грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, который извлекал из кювета съехавшую ГАЗель. После удара второй большегруз отбросило на двигающуюся Kia», — следует из сообщения. Водитель Scania скончался на месте, другие участники ДТП не пострадали. Погибший водитель проживал в Пермском крае и имел 37 лет стажа вождения. В момент аварии он перевозил сборный груз из Перми. На месте ЧП инспекторы обнаружили скользкую поверхность, что, вероятно, вызвало аварию. На данный момент организована проверка. telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 304 километре Пермского тракта ночью 2 ноября фура влетела в стоящий на обочине грузовик, который доставал из кювета ГАЗель. В результате аварии погиб 55-летний водитель большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Scania в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, вследствие чего не успел предпринять необходимые меры при возникновении опасности, допустил наезд на стоящий справа на обочине грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, который извлекал из кювета съехавшую ГАЗель. После удара второй большегруз отбросило на двигающуюся Kia», — следует из сообщения. Водитель Scania скончался на месте, другие участники ДТП не пострадали. Погибший водитель проживал в Пермском крае и имел 37 лет стажа вождения. В момент аварии он перевозил сборный груз из Перми. На месте ЧП инспекторы обнаружили скользкую поверхность, что, вероятно, вызвало аварию. На данный момент организована проверка.