01 ноября 2024

На Пермском тракте фура снесла припаркованный грузовик, водитель погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы начали проверку на месте ДТП Фото:

На 304 километре Пермского тракта ночью 2 ноября фура влетела в стоящий на обочине грузовик, который доставал из кювета ГАЗель. В результате аварии погиб 55-летний водитель большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель грузовика Scania в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, вследствие чего не успел предпринять необходимые меры при возникновении опасности, допустил наезд на стоящий справа на обочине грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, который извлекал из кювета съехавшую ГАЗель. После удара второй большегруз отбросило на двигающуюся Kia», — следует из сообщения. Водитель Scania скончался на месте, другие участники ДТП не пострадали.

Погибший водитель проживал в Пермском крае и имел 37 лет стажа вождения. В момент аварии он перевозил сборный груз из Перми. На месте ЧП инспекторы обнаружили скользкую поверхность, что, вероятно, вызвало аварию. На данный момент организована проверка.

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На 304 километре Пермского тракта ночью 2 ноября фура влетела в стоящий на обочине грузовик, который доставал из кювета ГАЗель. В результате аварии погиб 55-летний водитель большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Scania в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, вследствие чего не успел предпринять необходимые меры при возникновении опасности, допустил наезд на стоящий справа на обочине грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, который извлекал из кювета съехавшую ГАЗель. После удара второй большегруз отбросило на двигающуюся Kia», — следует из сообщения. Водитель Scania скончался на месте, другие участники ДТП не пострадали. Погибший водитель проживал в Пермском крае и имел 37 лет стажа вождения. В момент аварии он перевозил сборный груз из Перми. На месте ЧП инспекторы обнаружили скользкую поверхность, что, вероятно, вызвало аварию. На данный момент организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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