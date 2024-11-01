На 304 километре Пермского тракта ночью 2 ноября фура влетела в стоящий на обочине грузовик, который доставал из кювета ГАЗель. В результате аварии погиб 55-летний водитель большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель грузовика Scania в составе с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, вследствие чего не успел предпринять необходимые меры при возникновении опасности, допустил наезд на стоящий справа на обочине грузовой автомобиль в составе с полуприцепом, который извлекал из кювета съехавшую ГАЗель. После удара второй большегруз отбросило на двигающуюся Kia», — следует из сообщения. Водитель Scania скончался на месте, другие участники ДТП не пострадали.
Погибший водитель проживал в Пермском крае и имел 37 лет стажа вождения. В момент аварии он перевозил сборный груз из Перми. На месте ЧП инспекторы обнаружили скользкую поверхность, что, вероятно, вызвало аварию. На данный момент организована проверка.
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