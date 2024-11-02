О пострадавших на пожаре около Гилевской рощи не сообщается
В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Огромный пожарище охватил частный дом в д. Букино, что рядом с Гилевской рощей. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении.
Очевидцы никаких деталей происшествия не сообщают. На момент публикации связаться с пресс-службой регионального управления МЧС не удалось.
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