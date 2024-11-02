Огонь охватил частный дом рядом с тюменским парком. Видео

В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
О пострадавших на пожаре около Гилевской рощи не сообщается Фото:

В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Огромный пожарище охватил частный дом в д. Букино, что рядом с Гилевской рощей. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении.

Очевидцы никаких деталей происшествия не сообщают. На момент публикации связаться с пресс-службой регионального управления МЧС не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Огромный пожарище охватил частный дом в д. Букино, что рядом с Гилевской рощей. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении. Очевидцы никаких деталей происшествия не сообщают. На момент публикации связаться с пресс-службой регионального управления МЧС не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...