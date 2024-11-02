Огонь охватил частный дом рядом с тюменским парком. Видео

В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом

02 ноября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

О пострадавших на пожаре около Гилевской рощи не сообщается Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Огромный пожарище охватил частный дом в д. Букино, что рядом с Гилевской рощей. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении. Очевидцы никаких деталей происшествия не сообщают. На момент публикации связаться с пресс-службой регионального управления МЧС не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Гилевской рощи горит частный дом. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Огромный пожарище охватил частный дом в д. Букино, что рядом с Гилевской рощей. Подробности пока неизвестны», — говорится в сообщении. Очевидцы никаких деталей происшествия не сообщают. На момент публикации связаться с пресс-службой регионального управления МЧС не удалось.