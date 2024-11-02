Житель Брянска отдал 50 тысяч рублей за телефон-невидимку

Shot-проверка: сотрудница Ozon списала с жителя Брянска 50 тысяч рублей за пакет

Сотрудница Ozon списала с клиента 50 тысяч рублей за вскрытый пакет, вместо смартфона Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Брянска заказал на маркетплейсе Ozon смартфон Samsung Galaxy S24 за 50 тысяч рублей, однако когда он пришел на пункт выдачи, обнаружил, что упаковка вскрыта, а вместо телефона — пустой пакет. Сотрудница, на глазах которой это происходило, все равно провела оплату, заявив, что другого выбора у нее нет. Об этом сообщает telegram-канал Shot-проверка.

«Клиенту Ozon вручили пустой пакет вместо Samsung за 50 тысяч рублей в пункте выдачи заказов. Менеджер увидела, что товара нет, но все равно провела оплату», — передают авторы канала. Обманутый мужчина отказался забирать товар на месте. Далее он подписал акт об отсутствии товара и заполнил заявление на возврат товара. Деньги ему пока не вернули. Клиент уточнил, что уже написал заявление в полицию по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудница пункта выдачи Ozon за два месяца подменила более ста посылок. Суммарно она украла товары на сумму более 755 тысяч рублей.