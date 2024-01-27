Как обезопасить себя и не потерять все деньги при покупках в Интернете

IT-эксперт Липов: для онлайн покупок лучше использовать кредитные карты
© Служба новостей «URA.RU»
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Если сайт просит ввести много данных для покупки — это повод для беспокойства, отметил Сергей Липов Фото:

В современном мире растет популярность онлайн-шопинга. Этим стараются воспользоваться мошенники, которые хотят заполучить деньги пользователя. О том, как сохранить свои сбережения, где можно покупать, а на какие сайты точно нельзя заходить, URA.RU рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Использовать надежные сайты

Делая покупки онлайн, стоит отдавать предпочтение известным и проверенным площадкам. Например, Ozon и Wildberis. «Они ценят свое имя и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность покупок», — рассказал Сергей Липов.

Проверка URL-адреса

Первые символы URL-адреса могут многие рассказать о безопасности ресурса. «Если адрес начинается с HTTPS, это значит, что передача данных осуществляется по защищенному соединению. Если вы видите просто HTTP, такой сайт лучше покинуть», — уточнил Липов.

На сайты надо заходить с безопасным соединением

Публичный Wi-Fi, который доступен в кафе, гостиницах или аэропортах, может быть небезопасным, поскольку данные, передаваемые через такие соединения, могут быть перехвачены. Поэтому для совершения покупок лучше использовать домашний Wi-Fi или мобильные данные.

Если сайт просит ввести много данных — это повод для беспокойства

Для покупок в Интернете надо вводить только минимальное количество данных. Обычно это номер карты и адрес доставки. Если сайт запрашивает номера телефонов родственников, пароль от почты и любую другую информацию, которая прямо не связана с покупкой, лучше покинуть ресурс.

Для покупок лучше использовать кредитные карты

Многие кредитные карты предлагают дополнительные гарантии и страховки для онлайн-покупок. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр заявил: «В случае мошенничества банк может помочь вам вернуть деньги. Дебетовые карты такой защиты не предлагают».

Не стоит забывать проверять банковские счета после покупок

Эксперт рекомендует внимательно следить за счетами дебетовых и кредитных карт. Если будут обнаружены подозрительные переводы, то надо немедленно связаться с банком.

Сохраняйте подтверждения покупок

После совершения покупки надо всегда сохранять квитанции или подтверждения. Они могут пригодиться, если вдруг возникнут проблемы с доставкой или возвратом товара.

Установка обновлений

Регулярные обновления операционной системы, браузера и антивирусного ПО помогают защитить телефон или компьютер от новых угроз. «Не игнорируйте уведомления об обновлениях», — настаивает Липов.

Сложные пароли

Хороший пароль — это первый щит от хакеров. Не используйте простые и легко угадываемые пароли. Лучше отдавать предпочтение комбинациям из букв, цифр и спецсимволов.

Слишком хорошие предложения — это обман

Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. «Мошенники часто привлекают внимание нереалистично большими скидками. Будьте осторожны и не позволяйте обещанию большой экономии затмить ваш здравый смысл», — напомнил эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, как избежать покупки некачественных товаров. Для этого достаточно покупать вещи только у проверенных продавцов, проверять отзывы и рейтинги. Также стоит внимательно читать контактные данные, в том числе юридический и фактический адрес компании.

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В современном мире растет популярность онлайн-шопинга. Этим стараются воспользоваться мошенники, которые хотят заполучить деньги пользователя. О том, как сохранить свои сбережения, где можно покупать, а на какие сайты точно нельзя заходить, URA.RU рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Делая покупки онлайн, стоит отдавать предпочтение известным и проверенным площадкам. Например, Ozon и Wildberis. «Они ценят свое имя и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность покупок», — рассказал Сергей Липов. Первые символы URL-адреса могут многие рассказать о безопасности ресурса. «Если адрес начинается с HTTPS, это значит, что передача данных осуществляется по защищенному соединению. Если вы видите просто HTTP, такой сайт лучше покинуть», — уточнил Липов. Публичный Wi-Fi, который доступен в кафе, гостиницах или аэропортах, может быть небезопасным, поскольку данные, передаваемые через такие соединения, могут быть перехвачены. Поэтому для совершения покупок лучше использовать домашний Wi-Fi или мобильные данные. Для покупок в Интернете надо вводить только минимальное количество данных. Обычно это номер карты и адрес доставки. Если сайт запрашивает номера телефонов родственников, пароль от почты и любую другую информацию, которая прямо не связана с покупкой, лучше покинуть ресурс. Многие кредитные карты предлагают дополнительные гарантии и страховки для онлайн-покупок. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр заявил: «В случае мошенничества банк может помочь вам вернуть деньги. Дебетовые карты такой защиты не предлагают». Эксперт рекомендует внимательно следить за счетами дебетовых и кредитных карт. Если будут обнаружены подозрительные переводы, то надо немедленно связаться с банком. После совершения покупки надо всегда сохранять квитанции или подтверждения. Они могут пригодиться, если вдруг возникнут проблемы с доставкой или возвратом товара. Регулярные обновления операционной системы, браузера и антивирусного ПО помогают защитить телефон или компьютер от новых угроз. «Не игнорируйте уведомления об обновлениях», — настаивает Липов. Хороший пароль — это первый щит от хакеров. Не используйте простые и легко угадываемые пароли. Лучше отдавать предпочтение комбинациям из букв, цифр и спецсимволов. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. «Мошенники часто привлекают внимание нереалистично большими скидками. Будьте осторожны и не позволяйте обещанию большой экономии затмить ваш здравый смысл», — напомнил эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, как избежать покупки некачественных товаров. Для этого достаточно покупать вещи только у проверенных продавцов, проверять отзывы и рейтинги. Также стоит внимательно читать контактные данные, в том числе юридический и фактический адрес компании.
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