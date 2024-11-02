02 ноября 2024

Киев отреагировал на призывы Москальковой ускорить обмены пленными

Лубинец запросил списки украинских пленных, которых РФ готова обменять
© Служба новостей «URA.RU»
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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, москалькова татьяна
Ранее Москалькова призвала Украину избавиться от политизации процесса обмена пленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец обратился к своему российскому коллеге с просьбой предоставить списки украинских военнопленных для организации их обмена. Это заявление последовало после заявлений со стороны уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в адрес Украины в политизации процесса обмена.

«Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть… Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее Москалькова сообщила, что ее служба неоднократно направляла обращения к Украине с целью активации обмена пленными между Россией и Украиной. Однако из-за политизации этого вопроса процесс обмена осуществляется с большими трудностями и замедлением. Накануне МИД РФ объявило о передаче Украине 29 морских пехотинцев 17 октября в ходе обмена пленными, передает «Национальная служба новостей».

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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец обратился к своему российскому коллеге с просьбой предоставить списки украинских военнопленных для организации их обмена. Это заявление последовало после заявлений со стороны уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой в адрес Украины в политизации процесса обмена. «Хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть… Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Москалькова сообщила, что ее служба неоднократно направляла обращения к Украине с целью активации обмена пленными между Россией и Украиной. Однако из-за политизации этого вопроса процесс обмена осуществляется с большими трудностями и замедлением. Накануне МИД РФ объявило о передаче Украине 29 морских пехотинцев 17 октября в ходе обмена пленными, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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