02 ноября 2024

Во Дворце молодежи Екатеринбурга нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Сейчас на месте работают сотрудники полиции Фото:

В екатеринбургском Дворце молодежи на проспекте Ленина, 1 обнаружили тело девушки. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, она утонула в бассейне. Ее личность пока не установлена», — сказал собеседник агентства.

Источник в силовой среде добавил, что смерть не криминальная. В свердловском СУ СКР от комментариев воздержались.

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В екатеринбургском Дворце молодежи на проспекте Ленина, 1 обнаружили тело девушки. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, она утонула в бассейне. Ее личность пока не установлена», — сказал собеседник агентства. Источник в силовой среде добавил, что смерть не криминальная. В свердловском СУ СКР от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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