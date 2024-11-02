Во Дворце молодежи Екатеринбурга нашли труп

Сейчас на месте работают сотрудники полиции
В екатеринбургском Дворце молодежи на проспекте Ленина, 1 обнаружили тело девушки. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, она утонула в бассейне. Ее личность пока не установлена», — сказал собеседник агентства.
Источник в силовой среде добавил, что смерть не криминальная. В свердловском СУ СКР от комментариев воздержались.
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