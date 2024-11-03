В ночь на 3 ноября и утром по всей России начал обильно падать снег. Так, к полудню, снежный покров наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми и ряде других областей. По заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 5 ноября на 85% территории РФ будет лежать снег.
Так, весь Северо-Западный и Центральный федеральные округа, практически весь Дальний Восток, а также большая часть Приволжского федерального округа будут покрыты снегом. Вильфанд подчеркнул, что увеличение снежного покрова в начале ноября является обычным явлением для данного времени года в РФ. О том, как жители России встретили снег, — в фоторепортаже URA.RU.
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