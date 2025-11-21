В США присвоили Зеленскому обидное прозвище

Зеленскому после скандала дали обидное прозвище на Западе Фото: Официальный сайт президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского на Западе назвали «хромой уткой» на фоне коррупционного скандала. Как пишет американское издание Politico, скандал нанес большой ущерб имиджу страны.

«Масштабный коррупционный скандал, разгорающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Он также серьезно подорвал доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его в „хромую утку“ на родине», — сообщил Politico. Выражение «хромая утка» используется для обозначения политического деятеля, чьи позиции значительно ослабли.

Как говорится в материале издания, коррупционный скандал нанес серьезный ущерб имиджу Украины и подорвал доверие к ее президенту. Ущерб, который был нанесен украинскому лидеру, вероятно, нельзя будет полностью устранить, отмечается там.

Продолжение после рекламы

Ранее НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело ряд обысков. Они прошли у экс-министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Последний незадолго до них выехал из страны.

После на фоне скандала должности лишилась глава Минэнерго Светлана Гринчук. Что происходит в стране на фоне коррупционного скандала — в материале URA.RU.