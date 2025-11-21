В аэропортах Казани и Самары ограничили полеты
21 ноября 2025 в 06:35
В аэропортах Казани и Самары (Курумоч) временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает Росавиация, данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
