Политическое будущее Зеленского оказалось под большим вопросом

Зеленский может отказаться от участия в президентский выборах Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в следующих президентских выборах. По данным газеты Politico, из-за низкого уровня поддержки и разрушительных последствий коррупционного скандала он может не выдвигать свою кандидатуру, как только появятся возможности для проведения голосования.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что он может не баллотироваться на второй срок», — сообщают анонимные источники Politico. В публикации также сказано, что люди, которые ранее тесно сотрудничали с президентом и его окружением, теперь намекают на возможность отказа Зеленского от участия в выборах.

О возможной отставке Зеленского ранее также сообщал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Запад может отстранить его от власти на фоне коррупционного скандала, который разгорелся в энергетике. Лукашенко заявил, что скандал сделал украинскую власть еще более уязвимой перед внешним влиянием, передает «Царьград».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование коррупционной схемы в «Энергоатоме». По версии следствия, в компании действовала группировка, члены которой брали откаты в 10–15% от стоимости контрактов. Главным фигурантом дела является бизнесмен и совладельца студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который является близким другом Зеленского. В результате несколько высокопоставленных чиновников покинули посты.

Президент Украины поддержал действия антикоррупционных органов и ввел санкции против Миндича. На фоне расследование европейские страны призвали Киев к решительной борьбе с коррупцией. Они также заверили о продолжении помощи, отметив, что само расследование доказывает работу украинских антикоррупционных институтов.