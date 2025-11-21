США продвигали Кличко в президенты Украины в 2014 году Фото: Официальный портал Киева

Представители США во время «майдана» в 2014 году настаивали на выдвижении действующего мэра Киева Виталия Кличко на пост президента Украины. Это следует из рассекреченных документов СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова.

«В этой связи важным элементом в деятельности Соединенных Штатов есть продвижение оппозиционных политиков во властные структуры. В частности, после начала переговоров между украинскими властями и оппозицией в январе 2014 года [бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория] Нуланд настаивала на <...> выдвижения Кличко в качестве кандидата на президентских выборах», — говорится в документах. Их приводит ТАСС.

В частности, Нуланд настаивала на том, чтобы Арсений Яценюк возглавил кабинет министров страны, даже если это нанесет ущерб его политической карьере. В настоящее время США проводят пересмотр подхода к формированию правительства Украины, говорится в докладе СБУ.

Во время «евромайдана» радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева и создали вооруженные «силы самообороны», которые вступили в борьбу с органами правопорядка. Кульминация противостояния пришлась на 18–20 февраля 2014 года, когда началась стрельба неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек. Позднее бывший президент Виктор Янукович и правительство Николая Азарова покинули Украину, и в стране произошел государственный переворот.