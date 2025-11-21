Раскрыт неожиданный кандидат, которого проталкивали США на пост президента Украины
США продвигали Кличко в президенты Украины в 2014 году
Фото: Официальный портал Киева
Представители США во время «майдана» в 2014 году настаивали на выдвижении действующего мэра Киева Виталия Кличко на пост президента Украины. Это следует из рассекреченных документов СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова.
«В этой связи важным элементом в деятельности Соединенных Штатов есть продвижение оппозиционных политиков во властные структуры. В частности, после начала переговоров между украинскими властями и оппозицией в январе 2014 года [бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория] Нуланд настаивала на <...> выдвижения Кличко в качестве кандидата на президентских выборах», — говорится в документах. Их приводит ТАСС.
В частности, Нуланд настаивала на том, чтобы Арсений Яценюк возглавил кабинет министров страны, даже если это нанесет ущерб его политической карьере. В настоящее время США проводят пересмотр подхода к формированию правительства Украины, говорится в докладе СБУ.
Во время «евромайдана» радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева и создали вооруженные «силы самообороны», которые вступили в борьбу с органами правопорядка. Кульминация противостояния пришлась на 18–20 февраля 2014 года, когда началась стрельба неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек. Позднее бывший президент Виктор Янукович и правительство Николая Азарова покинули Украину, и в стране произошел государственный переворот.
Ранее Азаров заявил, что США активно работают с депутатами Верховной рады, готовя возможное отстранение действующего президента Украины Владимира Зеленского от власти. По его словам, американцы используют «убеждения, угрозы, подкуп», поскольку у них есть компрометирующая информация практически на каждого депутата. Азаров утверждает, что Вашингтон может повторить сценарий 2014 года, когда был отстранен Виктор Янукович.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.