02 ноября 2024

В центре Екатеринбурга приготовили 400 литров супа и 1000 шанег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Угощение шаньгами на площади 1905 года. Екатеринбург, продукты, еда, угощение, мероприятие на открытом воздухе, шаньги
Попробовали блюда от шефов более тысячи человек Фото:

В центре Екатеринбурга шеф-повара Василий Емельяненко и Сергей Мирошников приготовили 400 литров уральской «грибницы» и 1000 шанег. Им помогали студенты торгово-экономического техникума. Мероприятие прошло на площади 1905 года.

Полакомиться угощением удалось более тысячи человек
Полакомиться угощением удалось более тысячи человек
Фото:
Повара приготовили почти 400 литров супа
Повара приготовили почти 400 литров супа
Фото:
На улице было очень холодно, но это не испугало жителей Екатеринбурга
На улице было очень холодно, но это не испугало жителей Екатеринбурга
Фото:
Суп от шефов удалось попробовать всем желающим
Суп от шефов удалось попробовать всем желающим
Фото:

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В центре Екатеринбурга шеф-повара Василий Емельяненко и Сергей Мирошников приготовили 400 литров уральской «грибницы» и 1000 шанег. Им помогали студенты торгово-экономического техникума. Мероприятие прошло на площади 1905 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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