Попробовали блюда от шефов более тысячи человек
В центре Екатеринбурга шеф-повара Василий Емельяненко и Сергей Мирошников приготовили 400 литров уральской «грибницы» и 1000 шанег. Им помогали студенты торгово-экономического техникума. Мероприятие прошло на площади 1905 года.
Полакомиться угощением удалось более тысячи человек
Повара приготовили почти 400 литров супа
На улице было очень холодно, но это не испугало жителей Екатеринбурга
Суп от шефов удалось попробовать всем желающим
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