В Вологде самогонный аппарат разнес две квартиры

Взрыв самогонного аппарата привел к обрушению стены в доме в Вологде
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Взрыв самогонного аппарата привел к госпитализации двух людей
Взрыв самогонного аппарата привел к госпитализации двух людей Фото:

В одном из пятиэтажных домов в Вологде произошел необычный инцидент, который привел к частичному обрушению межквартирной перегородки на втором этаже. Причиной аварии стал взрыв самогонного аппарата.

Хлопок самогонного аппарата привел к разрушению стены, несущие конструкции здания не пострадали. «В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них получили травмы, требующие госпитализации», — сообщается в telegram-канале МЧС. 28 специалистов и 9 единиц техники были направлены для оказания первой помощи и устранения последствий аварии.

Этот инцидент является напоминанием о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании подобного рода оборудования в жилых помещениях. Важно помнить, что несанкционированное производство алкоголя не только незаконно, но и чревато серьезными последствиями для здоровья и безопасности.

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В одном из пятиэтажных домов в Вологде произошел необычный инцидент, который привел к частичному обрушению межквартирной перегородки на втором этаже. Причиной аварии стал взрыв самогонного аппарата. Хлопок самогонного аппарата привел к разрушению стены, несущие конструкции здания не пострадали. «В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них получили травмы, требующие госпитализации», — сообщается в telegram-канале МЧС. 28 специалистов и 9 единиц техники были направлены для оказания первой помощи и устранения последствий аварии. Этот инцидент является напоминанием о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании подобного рода оборудования в жилых помещениях. Важно помнить, что несанкционированное производство алкоголя не только незаконно, но и чревато серьезными последствиями для здоровья и безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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