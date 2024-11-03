В Вологде самогонный аппарат разнес две квартиры

В одном из пятиэтажных домов в Вологде произошел необычный инцидент, который привел к частичному обрушению межквартирной перегородки на втором этаже. Причиной аварии стал взрыв самогонного аппарата.
Хлопок самогонного аппарата привел к разрушению стены, несущие конструкции здания не пострадали. «В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них получили травмы, требующие госпитализации», — сообщается в telegram-канале МЧС. 28 специалистов и 9 единиц техники были направлены для оказания первой помощи и устранения последствий аварии.
Этот инцидент является напоминанием о необходимости соблюдения техники безопасности при использовании подобного рода оборудования в жилых помещениях. Важно помнить, что несанкционированное производство алкоголя не только незаконно, но и чревато серьезными последствиями для здоровья и безопасности.
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