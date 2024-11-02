Общество Транспорт Из-за метели в горнозаводской зоне челябинцев призвали воздержаться от поездок. Видео В Челябинской области водителей призвали не выезжать на трассу из-за снегопада 03 ноября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 + Сложная дорожная обстановка сохраняется в Челябинской области из-за снега и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке трассы М-5 в Челябинской области продолжаются снегопады и метель. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали отказаться от поездок. Об этом сообщило Упрдор «Южный Урал». «Более десяти единиц техники работают на самых сложных участках М-5 в горнозаводской зоне. Снег усиливается. Просьба к водителям по возможности переждать пик непогоды и воздержаться от поездок», — прокомментировали в Упрдоре. Отказаться от дальних поездок призывает и управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве сообщили, что движение на 1622 км трассы близ Усть-Катава было запущено в обоих направлениях. Без затруднений идет поток машин и в районе 1738 км автодороги М-5 Урал около Златоуста. Как URA.RU сообщало ранее, из-за непогоды горные районы трассы М-5 встали в многокилометровые пробки. Было затруднено движение возле Сатки в сторону Уфы, а также от Сима до Кропачево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На участке трассы М-5 в Челябинской области продолжаются снегопады и метель. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали отказаться от поездок. Об этом сообщило Упрдор «Южный Урал». «Более десяти единиц техники работают на самых сложных участках М-5 в горнозаводской зоне. Снег усиливается. Просьба к водителям по возможности переждать пик непогоды и воздержаться от поездок», — прокомментировали в Упрдоре. Отказаться от дальних поездок призывает и управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве сообщили, что движение на 1622 км трассы близ Усть-Катава было запущено в обоих направлениях. Без затруднений идет поток машин и в районе 1738 км автодороги М-5 Урал около Златоуста. Как URA.RU сообщало ранее, из-за непогоды горные районы трассы М-5 встали в многокилометровые пробки. Было затруднено движение возле Сатки в сторону Уфы, а также от Сима до Кропачево. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям