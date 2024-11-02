На участке трассы М-5 в Челябинской области продолжаются снегопады и метель. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали отказаться от поездок. Об этом сообщило Упрдор «Южный Урал».
«Более десяти единиц техники работают на самых сложных участках М-5 в горнозаводской зоне. Снег усиливается. Просьба к водителям по возможности переждать пик непогоды и воздержаться от поездок», — прокомментировали в Упрдоре.
Отказаться от дальних поездок призывает и управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве сообщили, что движение на 1622 км трассы близ Усть-Катава было запущено в обоих направлениях. Без затруднений идет поток машин и в районе 1738 км автодороги М-5 Урал около Златоуста.
Как URA.RU сообщало ранее, из-за непогоды горные районы трассы М-5 встали в многокилометровые пробки. Было затруднено движение возле Сатки в сторону Уфы, а также от Сима до Кропачево.
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