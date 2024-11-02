02 ноября 2024

Из-за метели в горнозаводской зоне челябинцев призвали воздержаться от поездок. Видео

В Челябинской области водителей призвали не выезжать на трассу из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
Сложная дорожная обстановка сохраняется в Челябинской области из-за снега и метели Фото:

На участке трассы М-5 в Челябинской области продолжаются снегопады и метель. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали отказаться от поездок. Об этом сообщило Упрдор «Южный Урал».

«Более десяти единиц техники работают на самых сложных участках М-5 в горнозаводской зоне. Снег усиливается. Просьба к водителям по возможности переждать пик непогоды и воздержаться от поездок», — прокомментировали в Упрдоре.

Отказаться от дальних поездок призывает и управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве сообщили, что движение на 1622 км трассы близ Усть-Катава было запущено в обоих направлениях. Без затруднений идет поток машин и в районе 1738 км автодороги М-5 Урал около Златоуста.

Как URA.RU сообщало ранее, из-за непогоды горные районы трассы М-5 встали в многокилометровые пробки. Было затруднено движение возле Сатки в сторону Уфы, а также от Сима до Кропачево.

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На участке трассы М-5 в Челябинской области продолжаются снегопады и метель. На очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали отказаться от поездок. Об этом сообщило Упрдор «Южный Урал». «Более десяти единиц техники работают на самых сложных участках М-5 в горнозаводской зоне. Снег усиливается. Просьба к водителям по возможности переждать пик непогоды и воздержаться от поездок», — прокомментировали в Упрдоре. Отказаться от дальних поездок призывает и управление Госавтоинспекции по Челябинской области. В ведомстве сообщили, что движение на 1622 км трассы близ Усть-Катава было запущено в обоих направлениях. Без затруднений идет поток машин и в районе 1738 км автодороги М-5 Урал около Златоуста. Как URA.RU сообщало ранее, из-за непогоды горные районы трассы М-5 встали в многокилометровые пробки. Было затруднено движение возле Сатки в сторону Уфы, а также от Сима до Кропачево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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