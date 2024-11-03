Пушилин: ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск

Армия России постепенно освобождает город Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«По Дзержинску: дом за домом, подъезд за подъездом освобождают данный населенный пункт. Противник пока не покидает населенный пункт и пытается — и периодически у него еще получается — перекидывать туда подкрепления», — заявил Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его telegram-канале.
Он также отметил, что Украина намеревается дополнительно забросить военных в Дзержинск. При этом в городе остаются бойцы ВСУ, которые надеются удержать населенный пункт самостоятельно.
Украинские военные опасались катастрофы из-за прорыва российских войск возле Дзержинска 2 ноября, передает RT. После потери позиций ВСУ могут быть отрезаны от снабжения и логистики.
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