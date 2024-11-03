Пушилин: ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск

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Российские военные освобождают город дом за домом
Российские военные освобождают город дом за домом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России постепенно освобождает город Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«По Дзержинску: дом за домом, подъезд за подъездом освобождают данный населенный пункт. Противник пока не покидает населенный пункт и пытается — и периодически у него еще получается — перекидывать туда подкрепления», — заявил Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его telegram-канале.

Он также отметил, что Украина намеревается дополнительно забросить военных в Дзержинск. При этом в городе остаются бойцы ВСУ, которые надеются удержать населенный пункт самостоятельно.

Украинские военные опасались катастрофы из-за прорыва российских войск возле Дзержинска 2 ноября, передает RT. После потери позиций ВСУ могут быть отрезаны от снабжения и логистики.

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Армия России постепенно освобождает город Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «По Дзержинску: дом за домом, подъезд за подъездом освобождают данный населенный пункт. Противник пока не покидает населенный пункт и пытается — и периодически у него еще получается — перекидывать туда подкрепления», — заявил Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он также отметил, что Украина намеревается дополнительно забросить военных в Дзержинск. При этом в городе остаются бойцы ВСУ, которые надеются удержать населенный пункт самостоятельно. Украинские военные опасались катастрофы из-за прорыва российских войск возле Дзержинска 2 ноября, передает RT. После потери позиций ВСУ могут быть отрезаны от снабжения и логистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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