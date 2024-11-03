В РФ назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

В России максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году составит 794 тысячи рублей при беременности одним ребенком, 885 тысяч при осложненных родах и 1,1 млн рублей при беременности сразу несколькими детьми. Также россиянкам позволят уйти в отпуск на несколько месяцев, рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«Максимальный размер пособия по беременности и родам должен составить при одноплодной беременности 794 355,8 рубля (в этом случае полагается 140 дней отпуска), при осложненных родах — 885 139,32 рубля (156 дней). При многоплодной беременности можно рассчитывать на 194 отпускных дня и на 1 100 750,18 рубля», — рассказала Епифанова РИА Новости.
Она подчеркнула, что максимальный размер пособия рассчитывают исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Соцфонд России. Также при расчете пособия учитывается заработок мамы за два предыдущих года. Предельное значение не может опуститься ниже МРОТ.
Для получения пособия по беременности и родам необходимо оформить листок нетрудоспособности. Для его получения можно обратиться в женскую консультацию уже на 30-й неделе беременности. После женщина должна оформить декрет у работодателя, а Соцфонд назначит пособие.
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