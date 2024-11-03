Свердловский геймер разводил девушек на огромные деньги. Фото

В Свердловской области задержали геймера-мошенника, который обманывал девушек

04 ноября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Геймера задержали сотрудники полиции (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Геймера из Сухого Лога (Свердловская область) задержала полиция за мошенничество в особо крупном размере (более одного миллиона рублей), поскольку он втирался в доверие к девушкам и разводил их под предлогом покупки и продажи предметов в онлайн-игре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Сухого Лога, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн-игре, — рассказали в ведомстве. Полиция в ходе расследования обратилась к девушкам, которые могли стать жертвами мошенника, с просьбой обратиться и рассказать о своем случае. Для этого необходимо позвонить по указанным номерам или лично посетить отдел полиции №2 по адресу улица 40 лет ВЛКСМ, 18б. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Геймера из Сухого Лога (Свердловская область) задержала полиция за мошенничество в особо крупном размере (более одного миллиона рублей), поскольку он втирался в доверие к девушкам и разводил их под предлогом покупки и продажи предметов в онлайн-игре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Сухого Лога, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн-игре, — рассказали в ведомстве. Полиция в ходе расследования обратилась к девушкам, которые могли стать жертвами мошенника, с просьбой обратиться и рассказать о своем случае. Для этого необходимо позвонить по указанным номерам или лично посетить отдел полиции №2 по адресу улица 40 лет ВЛКСМ, 18б.