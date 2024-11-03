03 ноября 2024

Свердловский геймер разводил девушек на огромные деньги. Фото

В Свердловской области задержали геймера-мошенника, который обманывал девушек
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Геймера задержали сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

Геймера из Сухого Лога (Свердловская область) задержала полиция за мошенничество в особо крупном размере (более одного миллиона рублей), поскольку он втирался в доверие к девушкам и разводил их под предлогом покупки и продажи предметов в онлайн-игре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Сухого Лога, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн-игре, — рассказали в ведомстве.

Полиция в ходе расследования обратилась к девушкам, которые могли стать жертвами мошенника, с просьбой обратиться и рассказать о своем случае. Для этого необходимо позвонить по указанным номерам или лично посетить отдел полиции №2 по адресу улица 40 лет ВЛКСМ, 18б.

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Геймера из Сухого Лога (Свердловская область) задержала полиция за мошенничество в особо крупном размере (более одного миллиона рублей), поскольку он втирался в доверие к девушкам и разводил их под предлогом покупки и продажи предметов в онлайн-игре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Сухого Лога, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, подозреваемый вступал в доверительные отношения с девушками и брал у них в займы крупные денежные суммы. Потерпевшим он объяснял, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в онлайн-игре, — рассказали в ведомстве. Полиция в ходе расследования обратилась к девушкам, которые могли стать жертвами мошенника, с просьбой обратиться и рассказать о своем случае. Для этого необходимо позвонить по указанным номерам или лично посетить отдел полиции №2 по адресу улица 40 лет ВЛКСМ, 18б.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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