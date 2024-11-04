Петербургу обещают редкий для этого времени года солнечный день

В Санкт-Петербурге ожидается необычно солнечный день для начала ноября. По информации ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, погодные условия в городе будут формироваться под влиянием антициклона, что обещает ясную погоду.
«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал Леус, его слова передает издание «Фонтанка». Он уточнил, что благодаря этому антициклону, вероятность осадков в Петербурге значительно снизится, и погода будет преимущественно солнечной.
Леус также отметил, что ночные осадки в виде снега сменятся переменной облачностью в течение дня. Температура воздуха днем будет колебаться от одного до трех градусов тепла, а северный ветер ожидается умеренным. После полудня 5 ноября в Петербург вернется мокрый снег, который к вечеру может перейти в дождь.
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