Петербургу обещают редкий для этого времени года солнечный день

Леус: гребень антициклона подарит Петербургу немного солнца
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Гребень антициклона принесет в Санкт-Петербург солнце
Гребень антициклона принесет в Санкт-Петербург солнце Фото:

В Санкт-Петербурге ожидается необычно солнечный день для начала ноября. По информации ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, погодные условия в городе будут формироваться под влиянием антициклона, что обещает ясную погоду.

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал Леус, его слова передает издание «Фонтанка». Он уточнил, что благодаря этому антициклону, вероятность осадков в Петербурге значительно снизится, и погода будет преимущественно солнечной.

Леус также отметил, что ночные осадки в виде снега сменятся переменной облачностью в течение дня. Температура воздуха днем будет колебаться от одного до трех градусов тепла, а северный ветер ожидается умеренным. После полудня 5 ноября в Петербург вернется мокрый снег, который к вечеру может перейти в дождь.

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В Санкт-Петербурге ожидается необычно солнечный день для начала ноября. По информации ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, погодные условия в городе будут формироваться под влиянием антициклона, что обещает ясную погоду. «Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона», — рассказал Леус, его слова передает издание «Фонтанка». Он уточнил, что благодаря этому антициклону, вероятность осадков в Петербурге значительно снизится, и погода будет преимущественно солнечной. Леус также отметил, что ночные осадки в виде снега сменятся переменной облачностью в течение дня. Температура воздуха днем будет колебаться от одного до трех градусов тепла, а северный ветер ожидается умеренным. После полудня 5 ноября в Петербург вернется мокрый снег, который к вечеру может перейти в дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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