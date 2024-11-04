Яндекс.Go дал ответ, почему в снегопады и заморозки растут цены на такси

Яндекс.Go: повышающий тариф в плохую погоду вводится для привлечения водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на такси в непогоду растут из-за нехватки водителей на линии
Цены на такси в непогоду растут из-за нехватки водителей на линии Фото:

Сервис «Яндекс.Go» вводит повышающий коэффициент на стоимость поездок в плохую погоду для привлечения большего количества водителей. В условиях непогоды количество доступных водителей снижается, что, в свою очередь, увеличивает длительность поездок.

«В первые дни заморозков, в гололедицу и снегопады скорость потока машин снижается в среднем на 20%, что приводит к необходимости применения повышающего коэффициента для привлечения водителей», — говорится в пресс-релизе «Яндекс.Go». Текст находится в распоряжении «Коммерсанта». Также, компания уточнила, что в день первого снегопада спрос на такси вырос на 20%, а число водителей уменьшилось на 5%.

Кроме того, «Яндекс.Go» рекомендует пассажирам такси в непогоду планировать поездки с учетом часов пик, чтобы избежать длительного ожидания. Сервис также запустил проект «Везет», который предлагает более низкие тарифы в периоды высокого спроса, хотя время ожидания такси может быть больше.

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Сервис «Яндекс.Go» вводит повышающий коэффициент на стоимость поездок в плохую погоду для привлечения большего количества водителей. В условиях непогоды количество доступных водителей снижается, что, в свою очередь, увеличивает длительность поездок. «В первые дни заморозков, в гололедицу и снегопады скорость потока машин снижается в среднем на 20%, что приводит к необходимости применения повышающего коэффициента для привлечения водителей», — говорится в пресс-релизе «Яндекс.Go». Текст находится в распоряжении «Коммерсанта». Также, компания уточнила, что в день первого снегопада спрос на такси вырос на 20%, а число водителей уменьшилось на 5%. Кроме того, «Яндекс.Go» рекомендует пассажирам такси в непогоду планировать поездки с учетом часов пик, чтобы избежать длительного ожидания. Сервис также запустил проект «Везет», который предлагает более низкие тарифы в периоды высокого спроса, хотя время ожидания такси может быть больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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