ФСИН не подтвердила информацию о взрыве на территории СИЗО в Москве

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Федеральная служба исполнения наказаний не подтвердила сведения о взрыве в следственном изоляторе в Москве
Федеральная служба исполнения наказаний не подтвердила сведения о взрыве в следственном изоляторе в Москве Фото:

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла слухи о взрыве в СИЗО-3 в Москве. По словам представителя пресс-службы московского управления ФСИН, информация, распространенная ранее некоторыми telegram-каналами, не соответствует действительности.

«Информация о том, что на территории СИЗО-3 в Москве случился взрыв, не соответствует действительности», — заявили представитель изданию РБК. Это опровержение пришло в ответ на сообщения, появившиеся с утра в нескольких telegram-каналах. Дополнительных подробностей о ситуации в СИЗО-3 или возможной причине возникновения ложных сообщений представители ФСИН не предоставили.

Ранее telegram-канал Baza сообщил о взрыве в СИЗО-3 Москвы. По их данным, в результате взрыва получили ранения два человека. По предварительной информации, инцидент случился в ходе проведения сварочных работ.

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла слухи о взрыве в СИЗО-3 в Москве. По словам представителя пресс-службы московского управления ФСИН, информация, распространенная ранее некоторыми telegram-каналами, не соответствует действительности. «Информация о том, что на территории СИЗО-3 в Москве случился взрыв, не соответствует действительности», — заявили представитель изданию РБК. Это опровержение пришло в ответ на сообщения, появившиеся с утра в нескольких telegram-каналах. Дополнительных подробностей о ситуации в СИЗО-3 или возможной причине возникновения ложных сообщений представители ФСИН не предоставили. Ранее telegram-канал Baza сообщил о взрыве в СИЗО-3 Москвы. По их данным, в результате взрыва получили ранения два человека. По предварительной информации, инцидент случился в ходе проведения сварочных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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