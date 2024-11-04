ФСИН не подтвердила информацию о взрыве на территории СИЗО в Москве

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла слухи о взрыве в СИЗО-3 в Москве. По словам представителя пресс-службы московского управления ФСИН, информация, распространенная ранее некоторыми telegram-каналами, не соответствует действительности.
«Информация о том, что на территории СИЗО-3 в Москве случился взрыв, не соответствует действительности», — заявили представитель изданию РБК. Это опровержение пришло в ответ на сообщения, появившиеся с утра в нескольких telegram-каналах. Дополнительных подробностей о ситуации в СИЗО-3 или возможной причине возникновения ложных сообщений представители ФСИН не предоставили.
Ранее telegram-канал Baza сообщил о взрыве в СИЗО-3 Москвы. По их данным, в результате взрыва получили ранения два человека. По предварительной информации, инцидент случился в ходе проведения сварочных работ.
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